An ninh trật tự Hai vợ chồng bị khởi tố sau vụ giết người, gây rối trật tự tại Hội An (QNO) - Ngày 30/8, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác nhận đã khởi tố hai bị can, bắt giữ một đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng khác trong vụ án giết người, gây rối trật tự xảy ra tại TP.Hội An.

Hai vợ chồng Nguyễn Tấn Anh và Trần Thụy Trang bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Tấn Anh (SN 1982, trú tại phường Tân An, TP.Hội An), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 9/2023. Ngoài ra, vợ Nguyễn Tấn Anh là Trần Thụy Trang (SN 1985) cũng bị khởi tố về cùng hành vi, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp hoàn thành mục tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ án với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự gây bức xúc, dư luận xấu trong xã hội, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, công an xác định, vào đầu tháng 9/2023, trong lúc tụ tập ăn nhậu, Nguyễn Quốc Cường (SN 1985, trú phường Tân An, TP.Hội An) tâm sự với vợ chồng Tuấn Anh - Thụy Trang về việc có mâu thuẫn với N.N.T. nên cả ba cùng rủ Đỗ Thanh Tý (SN 1979, trú Cẩm Hà, Hội An) đến tìm N.N.T. để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi tìm được N.N.T., nhóm của Nguyễn Quốc Cường và N.N.T. xảy ra xô xát, Cường dùng hung khí chém N.N.T. trọng thương.

Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định.