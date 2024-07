An ninh trật tự Cảnh sát hình sự bắt nhiều đối tượng cá độ bóng đá tại Hội An (QNO) – Công an tạm giữ hình sự 9 đối tượng tại TP.Hội An do tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Hai đối tượng T.Q.C. (trái) và P.X.H. bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho hay vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương có liên quan tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet, tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc”.

Kết quả điều tra xác định T.Q.C. (SN 1989, trú phường Thanh Hà), P.X.H. (SN 1989, trú phường Cẩm Nam, TP.Hội An) cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch thống nhất lấy tài khoản cá cược đại lý (Agent) về để tổ chức cá cược trong mùa giải EURO 2024.

T.Q.C. đã giao cho P.X.H., N.H.T. (SN 1984, trú xã Tân Hiệp, TP.Hội An), P.T.T.V. (SN 1987, trú Thanh Hà, TP.Hội An) mỗi người một tài khoản, các tài khoản còn lại C. quản lý để tổ chức cho người chơi cá cược. Trong đó, N.H.T. sau khi lấy tài khoản từ C. tiếp tục bàn bạc, thống nhất cùng 2 đối tượng khác cùng ở xã Tân Hiệp tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá.

Từ đầu mùa giải EURO 2024 đến nay, các đối tượng đã tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Công an tạm giữ 11 điện thoại di động, 7 cuốn sổ ghi cá cược và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.