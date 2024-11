An ninh trật tự Vụ đánh người vì nghi bị “nhìn đểu” ở TP.Tam Kỳ: Đối tượng bỏ trốn ra đầu thú (QNO) - Đối tượng thứ hai trong vụ cố ý gây thương tích chỉ vì nghi bị "nhìn đểu" tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Lê Lợi (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hùng Văn Long và Nguyễn Văn Vĩ, hai đối tượng thực hiện vụ gây thương tích tại phường An Mỹ ngày 29/10 vừa qua. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21/11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hùng Văn Long (SN 1998, trú thôn An Thành 1, xã Bình An, Thăng Bình) là đối tượng đã bỏ trốn trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 29/10/2024 tại khu vực ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Lê Lợi (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 29/10/2024, Nguyễn Văn Vĩ (SN 2001, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) cùng Long sau khi đi nhậu ở nhà người quen tại xã Tam Thái (huyện Phú Ninh) đã rủ nhau xuống TP.Tam Kỳ chơi.

Khi đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu - Lê Lợi (trước quán cà phê Đợi, phường An Mỹ, Tam Kỳ), cho rằng anh N.Đ.T. (SN 2002, trú tại TP.Tam Kỳ) “nhìn đểu” mình, Vĩ và Long đã xuống xe và dùng tay, chân cùng tấn công anh T.

Sau đó Vĩ lấy từ trong cốp xe 1 con dao bấm và dùng dao đâm nạn nhân. Khi anh T. bỏ chạy, Vĩ tiếp tục đuổi theo tấn công. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Ngày 7/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” với Vĩ, còn đối tượng Hùng Văn Long bỏ trốn.

Công an thành phố đã tổ chức truy xét, tích cực vận động gia đình, người thân đối tượng, kêu gọi đối tượng Long đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 12/11, đối tượng Long đến Công an TP.Tam Kỳ trình diện.

Vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.