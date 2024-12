An ninh trật tự Vừa chấp hành xong án phạt lại tiếp tục trộm cắp (QNO) - H.V.V. (SN 2002, xã Tiên An, Tiên Phước) vừa chấp hành xong án phạt tù treo vào đầu năm 2024 thì tiếp tục trộm cắp và bị bắt giữ.

Đối tượng H.V.V. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước phối hợp Công an xã Tiên An tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.V.V. về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào chiều 30/10, Công an xã Tiên An tiếp nhận trình báo của anh P.V.P. (trú xã Tiên An) về việc bị kẻ gian trộm 1 điện thoại di động (nhãn hiệu iPhone 11 promax) mới mua hồi tháng 10/2024 với giá 10 triệu đồng.

Công an xã Tiên An đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra. Qua xác minh, công an làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là H.V.V. và tạm giữ chiếc điện thoại tang vật.

H.V.V. là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án tù treo vào đầu năm 2024 thì đến nay tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước điều tra, xử lý.