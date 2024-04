Văn hóa

Xã Bình An tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương

(QNO) - Sáng nay 16/4, tại Đình làng Phú Hòa (thôn An Mỹ, xã Bình An, Thăng Bình), UBND xã Bình An và nhân dân làng Phú Hòa tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024.