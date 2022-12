Agribank Nông Sơn hỗ trợ 50 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

(QNO) - Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Nông Sơn vừa hỗ trợ 100 triệu đồng cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai năm 2022.

Đại diện Agribank Nông Sơn trao quà người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2022. Ảnh: H.LIÊN

Thời gian qua, Agribank Nông Sơn luôn tích cực thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, khẳng định vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”. Năm 2021, ngân hàng ủng hộ hơn 50 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội và các quỹ từ thiện tại Nông Sơn. Năm 2022, đơn vị đóng góp tài trợ an sinh xã hội hơn 140 triệu đồng.