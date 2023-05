Các địa phương ra quân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID

(QNO) - Cùng với cả tỉnh, sáng nay 27/5, các địa phương ở Nông Sơn ra quân cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).

Công an tuyên truyền tiện ích của tài khoản định danh điện tử tại xã Phước Ninh (Nông Sơn). Ảnh: TÂM PHƯƠNG

Với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người, xác lập tài khoản định danh điện tử phục vụ nhân dân”, từ nay đến ngày 30/6/2023, Nông Sơn đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng VNeID, lợi ích của tài khoản định danh và xác thực điện tử thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội và sinh hoạt hằng ngày.

Trực tiếp hướng dẫn đăng ký, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người...

Xác lập tài khoản định danh điện tử cho người dân thị trấn Trung Phước (Nông Sơn). Ảnh: PHƯƠNG TÂM

Tính đến 13/2/2023, Nông Sơn đã lập hồ sơ cấp CCCD cho 26.714 trường hợp; trong đó cấp định danh điện tử cho 3.754 công dân trên địa bàn. (MINH TÂM - THU PHƯƠNG)

* Sáng 27/5, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động đợt cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Công an xã Bình Triều (Thăng Bình) đến từng hộ gia đình có người già yếu hỗ trợ làm CCCD. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Những ngày qua, Công an huyện Thăng Bình khẩn trương chỉ đạo và phối hợp công an các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ”. Tính đến ngày 26/5/2023, Công an huyện Thăng Bình đã thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 14.520/35.039 công dân toàn huyện.

Một điểm hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID tại xã Bình An (Thăng Bình). Ảnh: VĂN TOÀN

[VIDEO] - Chia sẻ của Thượng tá Võ Văn Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình:

Theo Thượng tá Võ Văn Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình, đợt thi đua cao điểm này toàn huyện sẽ triển khai cài đặt hơn 74 nghìn tài khoản định danh điện tử cho công dân. (ĐÌNH HIỆP - VĂN TOÀN)

* Tại huyện miền núi Nam Giang, phấn đấu đến 30/6/2023 hoàn thành kích hoạt ít nhất 9.944 tài khoản định danh điện tử, tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn mỗi thôn, tổ dân phố được kích hoạt tài khoản.

Công an xã Chà Vàl (Nam Giang) hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: VĂN THỦY

Đợt phát động lần này, Nam Giang phấn đấu 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, ban ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và xã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính. (VĂN THỦY)