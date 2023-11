Cầu xây chưa xong, 30 hộ dân xã Trà Leng bất chấp vượt suối nguy hiểm

(QNO) - Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông tại Nam Trà My bị ách tắc, hư hại nặng, trong đó có một ngôi làng với 30 hộ dân ở Trà Leng đang bị cô lập tạm thời.

Người dân Trà Leng bất đắc dĩ băng suối vì không có cầu tạm. Ảnh: PHÚ THIỆN

Tuyến đường ĐH1 đi xã Trà Dơn, Trà Leng hiện có nhiều điểm sạt lở do mưa lớn. Đáng chú ý, khoảng 30 hộ dân tại làng ông Lục (thôn 1, xã Trà Leng) đang bị cô lập do cầu bê tông qua hai dòng suối ở hai đầu làng đang thi công dang dở, nhưng đơn vị thi công chưa có phương án lưu thông và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vào mùa mưa.

Để ra vào làng ông Lục, người dân phải băng qua dòng nước lũ bằng những khúc gỗ cũ và nhảy trên các tảng đá lớn, rất nguy hiểm.

Tuyến ĐH1 đoạn qua suối ông Giàu bị đứt gãy do lũ. Ảnh: Phú Thiện

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, hai dòng suối trên là suối Ông Giàu và suối Ông Đề, lượng nước đổ về nhiều đã làm xóa lở tuyến đường công vụ đi qua hai con suối này.

“Chúng tôi mong muốn đơn vị thi công và các bên liên quan sớm triển khai công tác khắc phục và có phương án làm cầu tạm hoặc đường tạm, đường tránh để sớm lưu thông hai vị trí này” – ông Cường nói.

Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Nam Trà My đã có mặt nắm tình hình, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương làm cầu tạm cho người dân qua lại, đồng thời có phương án đảm bao an toàn cho người dân.

Năm 2020, sạt lở tại khu vực làng ông Đề làm nhiều người chết và mất tích, hiện nay mưa lũ theo dòng suối chảy qua làng đang tiếp tục phá hỏng tuyến đường tạm.

[VIDEO] - Người dân Trà Leng phải băng qua suối do chưa có cầu tạm: