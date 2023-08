“Điểm tựa” vốn vay tín dụng chính sách

(QNO) - Sử dụng vốn vay tín dụng chính sách xã hội một cách trách nhiệm, hợp lý đã tạo nơi an cư khang trang, địa điểm sản xuất phù hợp để thoát nghèo, ổn định cuộc sống cho nhiều hộ dân ở huyện Đông Giang. Hộ cô Võ Thị Thu Thảo, cư trú tổ dân phố Gừng (thị trấn Prao) là trường hợp như thế.

Nơi “an cư” và “lạc nghiệp” của gia đình cô Thảo. Ảnh: C.T

Năng động

Giữa trời nắng hanh bất thường vào ban trưa ở vùng cao Đông Giang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Giang - ông Đào Anh Vũ dẫn chúng tôi đến khu dân cư được quy hoạch theo ô bàn cờ, tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Prao. Đứng trước căn nhà mới mọc lên khang trang, chắc chắn ngay khu đất nằm ven ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Văn Trỗi (thuộc tổ dân phố Gừng), ông Vũ cho hay đây là nhà của vợ chồng cô Võ Thị Thu Thảo (sinh năm 1989), hiện đang làm nhân viên kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trần Phú (xã Mà Cooih, huyện Đông Giang).

Cơ sở Ngọc Hiền đầu tư máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: C.T

Trên mảnh đất mua được trước đó rộng 165m2, vợ chồng cô quyết định xây dựng căn nhà chiếm hơn nửa diện tích; đất còn lại bên cạnh làm xưởng cơ khí và bố trí nơi giao dịch văn phòng phẩm; thiết kế, sản xuất các sản phẩm chuyên về in ấn tài liệu, pa-nô, áp phích, bảng quảng cáo cho khách hàng.

Cô Thảo kể, hai vợ chồng mua được lô đất thì hết vốn liếng, họ thuê nhà để cư trú vừa là địa điểm để người chồng chuyên sản xuất cơ khí và in ấn. Cuối năm 2022, hộ này vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang 100 triệu đồng theo chương trình cho vay giải quyết việc làm. Nhờ vậy, chồng cô có nguồn lực để đầu tư máy móc in ấn hiện đại và thiết bị chuyên dụng.

[VIDEO] - Gia đình cô Thảo phát huy hiệu quả nguồn vốn vay:

Your browser does not support the video tag.

Sau đó, gia chủ thông báo sẽ lấy lại nhà, không cho thuê nữa. Tìm hiểu từ chính sách tín dụng của Ngân hàng CSXH, gia đình quyết định vay theo chương trình cho vay nhà ở xã hội. Với số tiền vay 500 triệu đồng từ tháng 4/2023, cùng với kinh phí tích góp và mượn người thân, họ xây dựng nên căn nhà kiên cố, tiện nghi khá đầy đủ đảm bảo nơi sinh hoạt, ăn ở và học tập ổn định của gia đình với hai người con 9 tuổi và 2 tuổi. Ông Đào Anh Vũ cho biết, thời gian cho vay ưu đãi của chương trình vay nhà ở xã hội là 25 năm.

Phát huy vốn vay

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể với tên gọi “Quảng cáo Ngọc Hiền”, xưởng sản xuất cơ khí, in ấn của vợ chồng cô Thảo ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Chồng cô cùng người em vừa đảm nhận thiết kế, thi công pa-nô, biển hiệu, hộp đèn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hộ còn trang bị máy in kỹ thuật số cỡ lớn (hay còn gọi là in phun quảng cáo). Với giá cả phải chăng và thiết kế mẫu mã đẹp, lại không kén chọn đối tượng khách hàng, đơn hàng mà cơ sở này nhận ngày càng nhiều.

Cô Thảo chia sẻ, thu nhập của gia đình hơn 20 triệu đồng/tháng, trong đó doanh thu của “Quảng cáo Ngọc Hiền” đã cải thiện đáng kể từ khi “an cư lạc nghiệp”. Nhờ đó, mỗi tháng hộ cô Thảo trả gốc lẫn lãi 4 triệu đồng cho ngân hàng và có tích lũy thêm.

Theo ông Đặng Văn Dũng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang, 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã chủ động bám sát nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động tín dụng đảm bảo an toàn, chất lượng duy trì tốt; dư nợ tín dụng chính sách tăng hơn 23 tỷ đồng (tăng 9,3%) so với năm 2022; hoàn thành 99,9% kế hoạch được giao năm 2023, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động phối hợp tuyên truyền các hoạt động tín dụng CSXH của Ngân hàng CSXH đến người dân; tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn để khởi nghiệp, tạo sinh kế, việc làm.

Cơ sở in ấn của gia đình cô Thảo đảm nhận thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền chính sách. Ảnh: C.T

Thống kê của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang, 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 61 ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm cùng Nghị định số 74 ngày 23/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61, đơn vị đã cho vay hơn 15,6 tỷ đồng. Với con số này, tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm nâng lên hơn 53,3 tỷ đồng với 941 khách hàng dư nợ.

Cũng 6 tháng đầu năm nay, đơn vị cho vay chương trình nhà ở xã hội với số tiền 775 triệu đồng, theo Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cùng Nghị định số 49 ngày 1/4/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100. Tổng dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội đến nay hơn 4,489 tỷ đồng với 18 khách hàng dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông Đỗ Hữu Tùng cho biết, hoạt động tín dụng CSXH của Ngân hàng CSXH nói chung và phòng giao dịch tại Đông Giang nói riêng góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, tạo “điểm tựa” để người lao động có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo cùng điều kiện sống tốt hơn. Từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhiều hộ dân xây dựng nhà ở để an cư, từ đó tập trung làm ăn, đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà hộ cô Võ Thị Thu Thảo là nhân tố điển hình cần được biểu dương, nhân rộng.