Hội An tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại huyện kết nghĩa Tây Giang

(QNO) - Thực hiện chương trình kết nghĩa, thời gian qua TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại huyện miền núi Tây Giang.

Hội LHPN Hội An bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình khó khăn ở xã A Xan (Tây Giang) vào tháng 1/2023. Ảnh: BQN

Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, UBND TP.Hội An đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà huyện Tây Giang. Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã tổ chức chương trình “Mùa đông ấm áp” tại Tây Giang. Thông qua chương trình, Mặt trận TP.Hội An tặng Mặt trận huyện Tây Giang 15 triệu đồng; phối hợp Mặt trận các xã, phường của Hội An và Hội thiện nguyện Tươi Sáng Hội An trao tặng 100 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo của Tây Giang.

Triển khai công tác kết nghĩa giữa 2 địa phương, hiện có 25/34 trường học tại Hội An thực hiện kết nghĩa với 21 trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và THCS tại Tây Giang. Thời gian qua, các trường tích cực vận động hỗ trợ học sinh khó khăn ở Tây Giang với tổng giá trị hơn 255 triệu đồng.

Các hội - đoàn thể của Hội An cũng tổ chức nhiều chương trình, phong trào ý nghĩa tại Tây Giang như: “Đồng hành với phụ nữ biên cương” gắn với phong trào thực hành tiết kiệm “Heo đất nhà ta - Heo đất lòng vàng”, “Chợ xuân biên giới”, “Xuân nghĩa tình”, tặng phương tiện sinh kế...