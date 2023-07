Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thăm hỏi gia đình có 3 con nhỏ đuối nước

(QNO) - Chiều 6/7, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Hồng Tuấn (SN 1983, thôn An Phú, xã Bình Sơn, Hiệp Đức) có 3 con nhỏ tử vong do đuối nước.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi gia đình anh Võ Hồng Tuấn. Ảnh: M.T

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Võ Thị Trinh gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình anh Võ Hồng Tuấn cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát; đồng thời trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Như tin đã đưa, trưa 5/7, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn dẫn theo 3 con gồm V.H.L. (9 tuổi), V.T.H.L. (8 tuổi) và V.H.L. (6 tuổi) ra sông Khang để đãi hến. Trong lúc vợ chồng anh Tuấn đãi hến dưới sông thì 3 cháu nhỏ chơi đùa trên bờ và không may rơi xuống sông đuối nước tử vong.

Được biết, gia đình anh Tuấn có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.