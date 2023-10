Nam Trà My thành lập 318 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

(QNO) - Sáng 4/10, UBND huyện Nam Trà My tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2023; sơ kết 8 tháng thực hiện Chỉ thị 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Công an huyện Nam Trà My hướng dẫn PCCC tại nhà máy thủy điện. Ảnh: PHÚ THIỆN



Đầu năm 2023 đến nay, Nam Trà My xảy ra 4 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy trường học. Hậu quả làm 2 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng 250 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kiến thức về an toàn PCCC và CNCH, bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt...

Trong năm, Nam Trà My ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về PCCC; tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH cho người dân; tích cực phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”.

Tổng số đội PCCC cơ sở đã thành lập đến nay là 318 đội (đạt 100%); tổng số đội dân phòng đã thành lập và củng cố là 35/35 đội (100%). Các đơn vị chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ.