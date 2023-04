Quảng Nam không xảy ra tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ

(QNO) - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam - ông Phan Đức Tiễn cho biết, thống kê từ 8 giờ ngày 29/4 đến 8 giờ ngày 30/4/2023, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ, số người chết và bị thương không tăng, không giảm.

Lực lượng chức năng kiểm tra lại hành khách trước khi cho phương tiện xuất bến tại bến Cửa Đại đi Cù Lao Chàm (Hội An). Ảnh: T.C.T

Thực thi công vụ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra bảo đảm trật tự ATGT và đã phát hiện 74 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 12 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng, tạm giữ 44 phương tiện, tước 2 giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã bố trí 3 tổ công tác, gồm 9 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát, dừng 9 phương tiện và đo nồng độ cồn 9 trường hợp nhưng không phát hiện vi phạm. Đơn vị còn phân công 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT đảm bảo an ninh trật tự tại bến Bạch Đằng (TP.Hội An).

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách tại bến phà Tam Quang đi Tam Hải (Núi Thành) vào sáng nay 30/4. Ảnh: T.C.T

Nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, Thanh tra Sở GTVT tập trung thực hiện cao điểm thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phương tiện, người điều khiển phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, phương tiện thủy nội địa, điều kiện bến khách ngang sông tại các địa điểm có nguy cơ gây mất ATGT cao.

Kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện vận chuyển hành khách tại sân bay Chu Lai. Ảnh: T.C.T

Chánh Thanh tra Sở GTVT - ông Trương Văn Sơn cho biết, những ngày qua, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát tại các bến khách ngang sông, bến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, bến Bạch Đằng. Cùng với đó, các đội chức năng trực thuộc còn tuần lưu kiểm soát các điểm dừng đỗ, đón trả khách dọc tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 40B, quốc lộ 14E, sân bay Chu Lai, đường Võ Chí Công; trước các địa điểm du lịch…