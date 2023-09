Thanh niên Nam Trà My ra quân trồng 1.000 cây quế giúp hộ nghèo

(QNO) - Ngày 12/9, Chi đoàn Khối cơ quan chính quyền huyện Nam Trà My đã phối hợp với xã đoàn Trà Don tổ chức bàn giao và khánh thành công trình thanh niên và mô hình hỗ trợ sinh kế năm 2023.

Gần 30 đoàn viên của hai đơn vị đã tổ chức ra quân trồng 1.000 cây quế Trà My tại vườn đồi cho hộ ông Hồ Xuân Hùng (thôn 3, Trà Don). Đây là mô hình trồng sắn xen canh quế Trà My do chi đoàn kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó, đoàn viên cũng tham gia hỗ trợ lợp mái tôn, hỗ trợ mô hình chăn nuôi với số lượng 30 con vịt xiêm giống, hỗ trợ đồ da dụng và các vật dụng thiết yếu cho gia đình.

Theo kế hoạch này, Chi đoàn Khối cơ quan chính quyền huyện Nam Trà My phối hợp xã đoàn Trà Tập hỗ trợ lợp mái tôn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại nóc Tu Nương (thôn 2, xã Trà Tập). Tổng kinh phí thực hiện hơn 50 triệu đồng.