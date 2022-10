Thị trấn Ái Nghĩa ra mắt các mô hình phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) vừa ra mắt các mô hình “Tổ liên gia PCCC”, “Tuyến phố an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Ra mắt các mô hình PCCC tại thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: Công an thị trấn Ái Nghĩa

Mô hình “Tổ liên gia PCCC” thực hiện tại khu Phước Mỹ; “Tuyến phố an toàn PCCC” thực hiện tại khu Hòa Đông; “Điểm chữa cháy công cộng” thực hiện tại các khu Nghĩa Đông, Nghĩa Phước. Các hộ dân tham gia được lắp đặt chuông báo cháy tại khu vực trong và ngoài ngôi nhà, được trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực; đồng thời được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, tải App 114 báo cháy…

Từ thực tiễn hoạt động, các mô hình sẽ được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trên toàn thị trấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội và an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.