Thiệt hại ban đầu sau khi bão số 4 đổ bộ vào Quảng Nam

(QNO) - Bão số 4 đi vào địa phận Quảng Nam đã gây ra những thiệt hại ban đầu về tài sản. Sáng nay 28.9, người dân và chính quyền các địa phương bắt đầu công tác khắc phục hậu quả của bão.

* Theo ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, qua thống kê sơ bộ tính đến 10 giờ sáng nay 28.9, thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn thị xã không đáng kể.

Cụ thể, ngoại trừ 12 trường hợp bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa vào ngày 26 và 27.9, Điện Bàn không ghi nhận thiệt hại về người, kể cả tài sản cũng không có thiệt hại lớn, chủ yếu tốc mái nhẹ và cây cối ngã đổ, đứt đường dây điện... Các trường hợp công nhân trú tránh tập trung tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam (đóng tại phường Điện Ngọc) cũng đã trở về an toàn.

Tại phường Điện Ngọc - nơi có nhiều công nhân tránh trú bão tại các khu nhà trọ, cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ông Phan Quang Quốc Huy - Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, qua thống kê sơ bộ toàn phường có 1 nhà tốc mái hoàn toàn và khoảng 26 nhà tốc mái một phần.

* Theo UBND huyện Phú Ninh, tính đến sáng nay 28.9, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Về nhà cửa, có 17 nhà tốc mái hoàn toàn tại các xã Tam Lộc, Tam Vinh, Tam Đại và Tam Thành. Hiện nay, địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại và chỉ đạo khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Sạt lở đất xảy ra tại một số vị trí trên tuyến ĐH đoạn Tam Dân - Tam Lãnh, ĐT615 đoạn qua Tam Lộc (tại Eo Gió), ĐH2 đoạn qua xã Tam Đại. Lực lượng xung kích của huyện, xã và các lực lượng ở thôn đang khẩn trương giúp dân khắc phục thiệt hại nhà ở và thông các tuyến quốc lộ 40B, ĐT615, ĐH.

* Tại Nam Giang sáng nay ghi nhận thêm các đợt mưa lớn. Mực nước tại các sông suối đang dâng cao khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị ngập úng.

Một lãnh đạo UBND huyện cho biết, sáng nay nước lũ bất ngờ đổ về từ đầu nguồn tạo thành sóng nước cuồn cuộn chảy vào nhà dân tại thôn Vinh ở xã Tà Pơơ gây hư hại nhiều tài sản. Chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển tài sản đến vị trí an toàn.

Nam Giang cũng ghi nhận sạt lở đất nghiêm trọng trên các tuyến đường lên biên giới; có 1 xe tải bị lật, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tại một số khu vực dân cư, đất đá kèm lũ từ taluy dương quét xuống tràn lấp vào nhà dân hơn 1m. Một số tuyến đường trũng thấp, lũ từ đầu nguồn chảy siết gây ngập nặng đường dân sinh và khu dân cư.

* Tại huyện Quế Sơn ghi nhận 1 người bị thương khi phòng chống bão. Tuyến ĐT611 qua đèo Le tại xã Quế Long bị sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 1.000m3. Một số đoạn kênh thủy lợi bị cuốn trôi. Mưa lớn làm ngập cục bộ một số khu vực thuộc xã Quế Xuân 2, Quế Xuân 1, Quế Phú. Hơn 9ha nếp đắng tại xã Quế Hiệp bị hư hại.

Trường Tiểu học Hương An, Trường THCS Quế Mỹ bị tốc mái. Một số trụ điện tại xã Quế Châu gãy đổ gây mất điện một số xã, thị trấn ở phía tây của huyện. Hiện 1.362 hộ dân với 2.987 nhân khẩu di dời xen ghép và 49 hộ với 109 nhân khẩu di dời tập trung đã trở về nhà.

Cơ quan chức năng và người dân đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, phát dọn cây cối trên các tuyến đường dân sinh. Lãnh đạo huyện trực tiếp đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.

* Tại TP.Tam Kỳ, sau một đêm quần thảo, bão số 4 đã làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, bảng hiệu quảng cáo... Tuy nhiên, nhờ người dân chủ động trong phòng tránh nên đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Hiện tại Tam Kỳ vẫn có mưa và gió lớn, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập cục bộ. Sau một đêm trắng đón bão, người dân đang tập trung dọn dẹp lại nhà cửa, cây cối ngã đổ.

[VIDEO] - Đường phố Tam Kỳ sau bão:

* Tại huyện miền núi Đông Giang, lúc 6 giờ sáng nay mưa đã tạm ngớt, gió lặng nhưng nước sông A Vương đang dâng cao. Một số tuyến đường Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện sạt lở nhiều điểm. Đặc biệt tại đoạn giáp ranh giữa xã Zà Hung và thị trấn Prao, một lượng đất đá lớn từ taluy dương tràn xuống lòng đường khiến giao thông chia cắt hoàn toàn.

Nội thị Prao có nhiều cây cối ngã đổ, một số cổng chào bị gió hất tung, quật ngã xuống đường. Chính quyền địa phương chưa có thống kê thiệt hại cụ thể trong đợt bão lũ này.

* Huyện Tiên Phước không có thiệt hại về người. Người dân được sơ tán tránh trú bão an toàn. Tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn đã thông xe toàn tuyến; đồng thời ngành chức năng đảm bảo trong ngày hôm nay thông xe các tuyến ĐT, ĐH, ĐX trên toàn huyện.

Một số vùng trũng của thị trấn Tiên Kỳ và xã Tiên An, Tiên Lãnh... bị ngập cục bộ. Các đội xung kích cứu nạn cứu hộ đang giúp người dân di tản khỏi vùng trũng thấp ngập lụt.

Sáng nay 28.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6358 cho phép người dân và các phương tiện tham gia lưu thông được hoạt động bình thường từ 6 giờ sáng cùng ngày.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an địa phương và đơn vị liên quan bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua các vị trí bị ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông theo tình hình thực tế của mưa, lũ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.