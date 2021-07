Thiếu nước sinh hoạt, dân Nông Sơn phải đào giếng ven sông Thu Bồn

(QNO) - Do nắng hạn gay gắt, người dân một số nơi trên địa bàn huyện Nông Sơn lâm cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước uống lẫn nước sinh hoạt. Một số hộ dân phải ra sông gánh nước hoặc góp tiền đào giếng kéo nước về làng.

Nhóm hộ tại thôn Dùi Chiêng chung tay, góp sức đóng giếng để đưa nước về làng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mấy tháng qua, do hạn hán khốc liệt, mấy chục hộ dân thôn Dùi Chiêng, xã Phước Ninh lâm cảnh khốn khổ do thiếu nước uống và nước sinh hoạt. Thôn Dùi Chiêng có hai giếng đào, có bể cấp nước tự chảy dẫn về thôn do một tổ chức phi chính phủ tài trợ, cạnh đó là một công trình giếng đóng do Phòng NN-PTNT huyện đầu tư. Song tất cả các công trình cấp nước này đều kiệt nguồn nhiều tháng qua, người dân phải chật vật xoay xở.

Để đưa nước về nhà, người dân phải bắt đường ống khá dài. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Gia đình ông Trần Trung Hiến và bà Trần Thị Nhị, một trong vài chục gia đình thiếu nước nghiêm trọng ở Dùi Chiêng hằng ngày phải ra sông gánh nước hay đi xin nước từ các xóm lân cận. Bà Nhị kể khổ: "Mấy hôm trời nắng không có nước, 2 giếng đào đã cạn, giếng khoan cũng khô, có hôm chờ cả buổi mới lấy được thùng nước nhưng đem về lọc kiểu chi cũng đọng lại lớp phèn không uống nổi. Cứ đi khắp nơi xin nước nhưng xin miết cũng ngại trong khi gia đình họ cũng không đủ dùng. Cách đây 2 tuần, gia đình tôi chung 4 triệu đồng cùng nhiều gia đình đóng giếng ngoài bờ sông, kéo đường ống cả cây số về nhà mới có nước uống".

Không chỉ nhóm hộ ông Hiến chung tiền đóng giếng ở sát sông, một nhóm hộ khác cũng góp nhau đóng cái giếng thứ 2 kéo nước về làng. Ước tính, chi phí đóng giếng, kéo đường dây, đường điện, mua sắm bơm nước áp lực cao tầm 25-30 triệu đồng mỗi giếng. Với 2 giếng vừa đóng, hàng chục hộ dân này đã giải tỏa cơn khát bấy lâu nay. Song, những khó khăn của người dân thôn Dùi Chiêng mùa nắng hạn chưa dừng lại ở đó...

Hai giếng đào tại thôn Dùi Chiêng không còn giọt nước nào giữa mùa nắng hạn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Đoàn Ngọc Kim - Trưởng thôn Dùi Chiêng chia sẻ, thôn được sáp nhập từ 2 thôn Dùi Chiêng 1 và 2. Cả thôn có trên 50% số hộ thiếu nước nghiêm trọng, phải ra sông gánh nước hoặc đi xin nước khắp nơi về dùng. Một vài nhóm hộ đã bỏ ra vài chục triệu để đóng giếng ngoài sông Thu Bồn kéo về làng sử dụng nên cũng đỡ đi nhiều.

“So với giếng khoan, nước giếng đóng lấy từ sông trong hơn, sạch hơn. Nếu được hỗ trợ chi phí đóng giếng, kéo đường ống từ sông về thì những hộ thiếu nước ở Dùi Chiêng còn lại sẽ bớt khó khăn, nhọc nhằn" - ông Kim nói.

Hai giếng nước vừa đào sát sông Thu Bồn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Phan Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Phước Ninh cho biết, UBND xã và Phòng NN-PTNT, tổ chức phi chính phủ từng hỗ trợ công trình giếng đóng, giếng đào, công trình cấp nước tự chảy nhưng hầu hết các công trình này đều bị kiệt nguồn nước. Nguyên nhân, do nắng hạn kéo dài và tình trạng trồng keo trên các cánh rừng đầu nguồn đã khiến nguồn nước cạn kiệt. Không chỉ thiếu nước uống, nước sinh hoạt, nhân dân trên địa bàn xã còn thiếu nước phục vụ sản xuất. Đập Dùi Chiêng, đập Bình Yên và một vài đập bổi đã khô cạn, nhiều diện tích chưa thể xuống giống được, một số diện tích phải tranh thủ mưa để xuống giống.

“Xã, huyện và bà con đã làm đủ cách nhưng hạn quá gay gắt. Phước Ninh là địa bàn trọng điểm khô hạn của huyện, trong đó, cả thôn Dùi Chiêng, một phần thôn Bình Yên, Xuân Hòa 1 đang rất khó khăn về nguồn nước. Xã đang tính tới việc hỗ trợ đường ống cho một số nhóm hộ có nhu cầu đóng giếng giúp bà con bớt khó khăn" - ông Trung nói.

Còn theo ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Nông Sơn, dù huyện đã áp dụng nhiều biện pháp để cấp nước cho người dân vùng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, nước uống nhưng các giải pháp đều không đem lại hiệu quả trong mùa nắng hạn này.

Ông Thắng cho hay, qua khảo sát, một nhóm dân cư ở thôn Khánh Bình (xã Phước Ninh); một tổ dân cư của xã Quế Trung; một nhóm hộ chừng vài chục hộ ở thôn Dùi Chiêng, xã Phước Ninh; một nhóm hộ ở Thạch Bích - Tứ Nhũ của xã Quế Lâm... đang gặp khó khăn nghiêm trọng về nước. Phần còn lại, bà con dù có thiếu hụt nhưng vẫn tìm cách xoay xở được. Xã Quế Trung đang được một doanh nghiệp cấp nước của tỉnh đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung cho xã nhằm xóa các điểm thiếu nước vào mùa khô hạn trong giai đoạn tới. Xã Quế Lâm đầu tư 1 giếng khoan công suất lớn để cấp nước cho vài chục hộ dân khó khăn về nguồn nước.