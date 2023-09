Thực tập phương án chữa cháy tại khu vực kinh doanh buôn bán

(QNO) - Tối 10/9, UBND thị trấn Trung Phước (Nông Sơn) phối hợp lực lượng phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an huyện Nông Sơn thực tập phương án xử lý tình huống cháy tại tổ liên gia an toàn PCCC.

Các lực lượng tham gia thực tập PCCC. Ảnh: N.P

Tại tổ liên gia an toàn PCCC số 1 (từ tiệm vàng Phát đến shop quần áo Vũ Ngân) thuộc tổ dân phố Trung Phước 1, tình huống giả định là trong quá trình sử dụng lâu ngày không bảo dưỡng, máy quạt bị đứng mô tơ dẫn đến tỏa nhiệt và gây cháy, rơi xuống hàng hóa dễ cháy bên dưới.

Nhận tin báo, tổ trưởng tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng phát lệnh cho tổ viên tập trung phương tiện và chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tài sản... Tiếp cận ngôi nhà, tổ liên gia an toàn PCCC phối hợp các lực lượng khác khẩn trương di chuyển tài sản gần khu vực cháy và các nhà liền kề đến nơi an toàn.

Triển khai phương án chữa cháy. Ảnh: N.P

Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng báo động, gọi báo cháy đến lực lượng cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ thông qua số điện thoại 114 hoặc ứng dụng “Báo cháy 114”; đồng thời thông báo cho Công an huyện Nông Sơn, UBND và Công an thị trấn Trung Phước.

Lực lượng phản ứng nhanh PCCC Công an huyện Nông Sơn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trực tiếp chữa cháy, cứu người bị nạn và tài sản. Sau khoảng 40 phút phối hợp, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

* Tối cùng ngày, UBND thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC (từ số nhà 101 - 115 đường Huỳnh Thúc Kháng, khối phố Bình Phước).

Tổ liên gia dùng kìm phá cửa cứu người và chuyển hàng hóa khỏi khu vực cháy. Ảnh: N.H

Tình huống giả định là lúc 19 giờ 30 phút, một điểm xuất phát cháy xảy ra tại hiệu thuốc thuộc tổ liên gia an toàn PCCC đường Huỳnh Thúc Kháng. Do bên trong có nhiều chất dễ cháy, trong thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm hiệu thuốc.

Người trong hiệu thuốc nhanh chóng tìm lối thoát ra ngoài. Người dân nhà liền kề phát hiện đã nhanh chóng ấn chuông báo động cháy, hô hoán các thành viên trong tổ liên gia dùng kìm phá cửa và sử dụng bình chữa cháy, xô chậu... để chữa cháy và di chuyển tài sản ra bên ngoài.

Lực lượng công an phối hợp dập lửa. Ảnh: N.H

Tổ liên gia nhanh chóng gọi số 114 báo lực lượng cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Kỳ và công an địa phương. Sau đó, lực lượng Công an huyện phối hợp lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Sau gần 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Buổi thực tập góp phần nâng cao nhận thức PCCC trong nhân dân, nhất là khu vực kinh doanh buôn bán dễ phát sinh cháy nổ; qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại nếu có cháy xảy ra.