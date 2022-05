Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1 qua thị trấn

Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 200 học sinh

T.C | 29/04/2022 - 16:18

(QNO) - Ngày 28.4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Quế Long (Quế Sơn) tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho hơn 230 học sinh của trường.