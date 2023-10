Trong vòng 30 ngày, UBND TP.Hội An phải báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về đất đai của gia đình ông Đinh Văn Ơi

(QNO) - Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu liên quan đến vụ việc đất đai của ông Đinh Văn Ơi tại buổi tiếp công dân sáng nay 25/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp đại diện gia đình ông Đinh Văn Ơi. Ảnh: X.P

Tại buổi tiếp công dân thường kỳ của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì sáng nay 25/10, đại diện gia đình ông Đinh Văn Ơi (sinh năm 1943, trú xã Cẩm Thanh, Hội An) phản ánh: Gia đình có 1.800m2 đất và trước đây được cấp gần 900m2 đất ở với 5 sổ đỏ. Tuy nhiên, sau đó gia đình được TP.Hội An cho biết việc công nhận cấp đất ở cho gia đình là sai thẩm quyền.

“Trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và môi trường chứng, nhưng hiện nay lại nói không đúng thẩm quyền. Lỗi này không phải do gia đình chúng tôi. Rất mong UBND tỉnh quan tâm, giúp gia đình hoàn thành các thủ tục để tôi được sớm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” - đại diện gia đình ông Ơi đề nghị.

Theo đại diện Sở Tài nguyên - môi trường, việc công nhận đất ở của Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Hội An thời điểm trước đây là không đúng quy định pháp luật về thẩm quyền. Và theo quy định, nếu hiện nay công nhận lại đất ở chỉ là 200m2.

Đại diện gia đình ông Đinh Văn Ơi trình bày tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, qua nghe trình bày của công dân và báo cáo của các ngành chức năng, đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề. Vì vậy, rất mong gia đình ông Đinh Văn Ơi chờ đợi thêm thời gian để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời.

“Để làm sáng tỏ sự việc, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND TP.Hội An chỉ đạo tổ chức thanh tra, xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày phải báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để trả lời cho công dân được rõ” - ông Bửu nói.