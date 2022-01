Vượt khó lo an sinh

Một năm có quá nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ với phóng viên Báo Quảng Nam những kết quả đạt được trong năm vừa qua, ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:

Ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Việc phát triển người tham gia các chế độ BHXH qua kênh đại lý thu bưu điện, xã phường, phát động các đợt thi đua thường xuyên trong năm, truyền thông chính sách phù hợp với tình hình dịch bệnh, đề xuất chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH... đã được thực hiện trong toàn tỉnh.

Hết năm 2021, toàn tỉnh có 184.406 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100,9% kế hoạch và tăng 12.346 người so với cuối năm 2020); BHXH tự nguyện có 23.222 người (đạt 100,2% kế hoạch và tăng 5.604 người so với cuối năm 2020); BHTN có 170.617 người (đạt 100,9% kế hoạch và tăng 12.345 người so với cuối năm 2020); BHYT có 1.452.050 người tham gia (đạt 100% kế hoạch và tăng 21.367 người so với cuối năm 2020), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 96,19% dân số toàn tỉnh; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có 182.033 người tham gia (tăng 12.532 người so với cuối năm 2020). Toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền hơn 4.458 tỷ đồng (đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, toàn tỉnh có 3.222 đơn vị được giảm mức đóng. Đối với việc chi hỗ trợ trực tiếp cho người LĐ, đã chi tiền hỗ trợ cho 165.152 LĐ với số tiền hơn 387.550 triệu đồng, trong đó có 141.615 LĐ đang tham gia tại đơn vị, 23.537 LĐ đã nghỉ việc. Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, có 3.012 đơn vị với 127.517 LĐ được giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ - bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0%, tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022) hơn 41,929 tỷ đồng.