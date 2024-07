Đời sống Xác minh vụ việc ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên mái nhà cổ ở Hội An (QNO) - Vụ việc ca sĩ Đức Tuấn đăng tải một số tấm hình, trong đó có cảnh ngồi tạo dáng trên mái nhà cổ ở Hội An tạo ra phản ứng của "cộng đồng mạng". Sáng 11/7, chính quyền TP.Hội An chỉ đạo xác minh vụ việc.

Bức ảnh ca sĩ Đức Tuấn đăng tải trên trang cá nhân vào chiều 10/7 hiện đã gỡ xuống. Ảnh: FBNV

Cụ thể, bộ ảnh được ca sĩ Đức Tuấn đăng trên trang cá nhân vào chiều 10/7 với khoảng 30 tấm ảnh do ca sĩ này chụp tại Hội An, trong đó có một số hình ảnh chụp ca sĩ Đức Tuấn đang đứng, ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Sau khi đăng tải loạt ảnh này, đã có không ít ý kiến phản đối các bức ảnh chụp trên mái nhà cổ bởi phố cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và các công trình kiến trúc tại đây được bảo vệ, trùng tu theo quy trình nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, đây là hành vi phản cảm. Hiện lãnh đạo thành phố đã giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An kiểm tra, rà soát các quy định để nếu cần thiết thì xử lý hành chính trường hợp này.

Hiện các bức ảnh trên không còn trên trang cá nhân của ca sĩ Đức Tuấn. Được biết, trước đây cũng đã có một số trường hợp du khách, người nổi tiếng đứng, ngồi trên mái ngói nhà cổ Hội An và đều bị dư luận phản ứng, chính quyền TP.Hội An ngăn chặn, yêu cầu gỡ các bức hình này trên mạng xã hội.