Nam Trà My, Phước Sơn và 5 xã có cấp độ dịch Covid-19 ở nguy cơ rất cao

(QNO) - Căn cứ theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 hiện nay của Quảng Nam là cấp 2 - nguy cơ trung bình.

Quảng Nam chưa có huyện, xã nào ở cấp 1 - bình thường mới; 16/18 huyện, thị, thành phố và 232/241 xã, phường ở cấp 2; cấp 3 - nguy cơ cao có 4 xã, thị trấn: Thạnh Mỹ (Nam Giang), Trà Don (Nam Trà My) và Phước Hiệp, Phước Đức (Phước Sơn); cấp 4 - nguy cơ rất cao có huyện Nam Trà My, Phước Sơn và 5 xã: Trà Mai (Nam Trà My), Cà Dy (Nam Giang) và Phước Chánh, Phước Công, Phước Lộc (Phước Sơn).

Chi tiết cấp độ dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh tại website: quangnamcdc.gov.vn.