Nam Trà My xoay xở với "thách thức kép"

Huyện Nam Trà My đã vận động phương tiện để góp sức vận chuyển F0 đến cơ sở điều trị Covid-19, trong điều kiện địa phương này chỉ có 1 xe cấp cứu. Hiện đa số F0 trên địa bàn Nam Trà My là học sinh, chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ông Trần Duy Dũng cho biết, địa phương chủ trương phải tìm cách đưa các F0 là học sinh đến được bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Một khu vực phong tỏa để phòng chống Covid-19 tại trung tâm xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Ảnh: HOÀNG THỌ

Tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới trong ngày 27.10, trước tình hình áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn trong những ngày tới, huyện Nam Trà My đang xoay xở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, tính đến sáng 27.10, toàn huyện khẳng định 88 ca mắc Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR và đang có 159 ca test nhanh dương tính.

“Số ca mắc này chủ yếu ở xã Trà Mai, do nguồn lây được xác định là người nhà của một tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại đây. Hiện tại, số F1 trên địa bàn huyện lên đến hơn 1.000 trường hợp” - ông Trần Duy Dũng thông tin.

Ứng phó với dịch, huyện Nam Trà My đã vận hành 4 khu cách ly tập trung, trong đó có 2 khu của các trường học tại xã Trà Mai với sức chứa khoảng 500 người.

Ông Dũng cho biết, tất cả học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My được yêu cầu ở lại tại trường. Đối với F1 là cán bộ công chức các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

“Mỗi phòng ban thành lập khu làm việc riêng cho F1, F2. Vì số F1 giờ khá đông nên phải linh hoạt để anh em còn làm việc” - ông Dũng nói.

Phần lớn người dân Trà Mai và Trà Tập đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, trong đó hầu hết giáo viên đã được tiêm mũi 1.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngay trong ngày 26.10, ngành y tế đã tăng cường 30 cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và sinh viên y dược tại Quảng Nam hỗ trợ công tác truy vết và xét nghiệm cho huyện Nam Trà My.

“Ổ dịch tại Nam Trà My khá phức tạp do đã lây nhiễm qua vài chu kỳ, nhất là xuất hiện trong trường học và các khu vực hàng quán tại trung tâm xã. Do vậy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lấy mẫu và khoanh vùng kiểm soát là điều cần phải ưu tiên” - ông Mười nói.

Ngoài tình hình dịch bệnh phức tạp, hiện Nam Trà My phải đối mặt với đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Thọ - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TH huyện Nam Trà My cho biết, dù đội ngũ cán bộ đơn vị đang là F1 nhưng vẫn phải tập trung cho công việc tuyên truyền phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

“Ngoài hệ thống loa truyền thanh phát liên tục các văn bản hướng dẫn phòng chống Covid-19 và các công điện thông báo về tình hình mưa lũ, chúng tôi tổ chức xe tuyên truyền lưu động để bà con nắm và kịp ứng phó với diễn biến của thời tiết, đồng thời kêu gọi người dân trong mọi hoàn cảnh phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh” - ông Nguyễn Hoàng Thọ nói.

Trước đó, Nam Trà My đã chủ động sơ tán 156 hộ dân ở các điểm dễ sạt lở trên địa bàn, bố trí chỗ ở ổn định cho người dân. Địa phương này cũng đảm bảo cung ứng đủ lương thực thực phẩm cho người dân trên địa bàn cũng như tại các khu cách ly tập trung. Hiện các tuyến đường liên xã đã được thông tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt.

“Địa phương cũng đang làm việc với Sở Công Thương để kết nối, vận chuyển cung cấp lương thực cho các khu cách ly, phong tỏa” - ông Dũng chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, tính đến sáng 27.10, huyện Nam Trà My đã tiêm vắc xin cho hơn 43% dân số trên 18 tuổi. Số vắc xin tồn do điều kiện mưa lũ và dịch bệnh chưa được tiêm cho bà con còn khoảng 5 nghìn liều. Trong hôm nay 28.10, huyện chỉ đạo ngành y tế đến từng xã để tiêm, mục tiêu đạt 80% số dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1.