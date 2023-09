Sở Y tế đề nghị chính quyền Hội An xem xét về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh đối với cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ

(QNO) - Theo Sở Y tế, tính đến chiều nay 14/9, số người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Phượng Hội An tăng thêm 50 người, nâng tổng số người bị ngộ độc lên 141 người.

Cơ sở Bánh mỳ Phượng Hội An lúc đang hoạt động kinh doanh. (Ảnh chụp trước tháng 9/2023). Ảnh: Q.T

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong số 141 bệnh nhân, có 33 du khách nước ngoài. Các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và TP.Đà Nẵng, hiện sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp thở máy, nhiều người được xuất viện.

Trước đó, hầu hết bệnh nhân đều có dấu hiệu đau bụng, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài sau ăn bánh mỳ được mua từ tiệm bánh Phượng, tại số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP.Hội An hôm 11/9. Ngành y tế tỉnh đã đến cơ sở này kiểm tra, lấy mẫu chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến có kết quả trong 7 - 10 ngày.

Ngành y tế đã thành lập đoàn kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở Bánh mỳ Phượng Hội An. Ảnh: Sở Y tế cung cấp.

Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Hội An khẩn trương phối hợp điều tra, rà soát tất cả trường hợp liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm trên cũng như tổng hợp thông tin ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở trong và ngoại tỉnh.

"Chúng tôi đề nghị TP.Hội An giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở bánh mỳ Phượng 2 cho đến khi có kết luận vụ ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong khu vực phố cổ Hội An, kính đề nghị UBND TP.Hội An xem xét cơ sở vật chất (như nền, tường…) xuống cấp không đủ điều kiện mà không được phép sửa sang, cải tạo mới để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm" - ông Mai Văn Mười nói.