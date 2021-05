99,96% cử tri Quảng Nam đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(QNO) - Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến 21 giờ ngày 23.5 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc.

Cử tri huyện miền núi cao Nam Trà My tham gia bầu cử ngày 23.5. Ảnh: S.V.N

Tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.177.464; có 1.176.964 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96%. Có 1.481/1.532 khu vực bỏ phiếu cử tri đi bầu đạt 100% (bao gồm 24 khu vực bỏ phiếu sớm của 6 xã vùng biên huyện Nam Giang).

Có 10 huyện đạt 100% số cử tri đi bầu, gồm: Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tây Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên. Ngoài ra có 26 khu vực cách ly với 1.429 người được tổ chức bầu cử an toàn, đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, thông qua việc tuyên truyền, cổ động trực quan và sự hào hứng, phấn khởi của cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử được chú trọng. Các khu vực bỏ phiếu được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách theo quy định.

“Thời tiết nắng ráo rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo” - bà Trần Thị Kim Hoa nói.