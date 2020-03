Kiểm soát, phòng chống Covid-19 bằng biện pháp mạnh

Ngày 19.3, UBND tỉnh liên tục có các cuộc làm việc nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ khâu giám sát nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch Covid-19. Ảnh: D.L

Thực hiện nghiêm việc cách ly

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam, cách ly là một trong những biện pháp mạnh và quan trọng nhất trong phòng chống Covid-19. Làm tốt khâu giám sát chính là làm tốt công tác dự phòng, hạn chế được nguồn lây nhiễm Covid-19 xâm nhập vào tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, các trường hợp trên địa bàn Quảng Nam liên quan đến 14 chuyến bay quốc tế và nội địa có ca bệnh Covid-19 đã được giám sát chặt chẽ. CDC Quảng Nam đang giám sát tất cả trường hợp F1 liên quan đến các ca dương tính trong cả nước, đồng thời điều tra diện F2, F3 để kịp thời giám sát.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho rằng, trong thời điểm này khi đã đóng cửa đối với du khách nước ngoài, phải tập trung vào người Việt Nam về từ các nước. Vì thế ông Hai đề nghị các ngành cần vào cuộc, cùng các địa phương làm tốt công tác vận động thân nhân kiều bào, du học sinh, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thông báo cụ thể lịch trình, thời gian họ sẽ về nước. Làm thế nào phải nắm được danh sách này thì khâu giám sát, cách ly ngay từ đầu sẽ kiểm soát được nguồn lây lan dịch bệnh, nhất là người về từ những vùng không thuộc diện cách ly tập trung nhưng đã có dịch bệnh xuất hiện. Chỉ cần xác định được từng chuyến bay sắp tới có người Việt ở nước ngoài về, nếu trên chuyến bay đó có F0 xuất hiện, sẽ xác định được ngay từ đầu người thuộc diện F1 về tỉnh để có phương án đưa đón, cách ly.

Tại cuộc họp với Tiểu ban Giám sát vào sáng 19.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Tiểu ban Giám sát thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ việc giám sát. Cần thực hiện thật tốt việc cách ly 4 cấp độ vùng dịch ở tổ, khối phố/thôn, phường/xã, huyện bằng các kịch bản cụ thể để tăng chính chủ động cho các địa phương. Các ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, chặt chẽ việc cách ly người đến từ vùng dịch hoặc có đi qua vùng dịch. Người đến từ các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, 9 nước ASEAN khi đến Việt Nam phải cách ly tập trung; người từ các nước còn lại khi nhập cảnh thì hướng dẫn cho cách ly tại nhà theo Quyết định 879 của Bộ Y tế. Tiểu ban Giám sát phải tăng cường kiểm tra các khu cách ly tập trung, đảm bảo mỗi huyện có ít nhất 1 khu cách ly tập trung từ 30 giường trở lên, đảm bảo các điều kiện ăn ở cho người cách ly.

Giám sát chặt chẽ

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin, thanh tra ngành đang thực hiện việc giám sát, thanh tra việc chấp hành các quy định về khai báo ở cơ sở lưu trú, không tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tập trung đông người. Hiện nay du khách nước ngoài đã giảm dần từ 0g ngày 18.3. Các chuyến bay sẽ chủ yếu là người Việt ở nước ngoài trở về. Vì thế, tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung, tính đến phương án tăng cường các khu cách ly khác vì số người Việt từ nước ngoài về sẽ đông hơn cả du khách.

Tại cuộc họp sáng 19.3, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát, kiểm tra tất cả người đến từ hoặc có đi qua vùng dịch để đưa vào khu cách ly tập trung, giám sát chặt chẽ đối với chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài ra vào tỉnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt việc chốt chặn cửa khẩu biên giới, đường mòn lối mở phải được đóng, tiếp nhận người Việt Nam về nước qua các cửa khẩu phải đảm bảo phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh chiều 19.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành chú ý đến người Việt ở nước ngoài về, kể cả các trường hợp về từ Lào qua cửa khẩu, đường mòn lối mở, dự phòng trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng dẫn đến phải cách ly diện rộng.

Chủ tịch Lê Trí Thanh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận động thân nhân những người sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài khi trở về, nếu không thuộc diện cách ly bắt buộc thì thực hiện cách ly tại nhà, có nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ. Các khu cách ly phải luôn sẵn sàng, xây dựng các kịch bản từ thấp đến cao, cách ly ở diện nào, chữa trị ở đâu, cách ly tại cộng đồng phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn... Đối với khu cách ly tập trung phải bố trí hết sức khoa học, an toàn, đảm bảo các điều kiện an ở cho người cách ly.