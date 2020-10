Bội đội Biên phòng Quảng Nam sẵn sàng đón 500 người dân đến trú tránh bão

(QNO) - Sáng nay 27.10, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đến thời điểm này đơn vị đã tổng lực hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về nơi ở và lương thực, nước uống cho người dân đến trú tránh bão.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh lau dọn phòng chuẩn bị đón công dân đến trú bão. Ảnh: Đ.N

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bố trí phòng hội trường của đơn vị làm nơi trú tránh bão cho khoảng 500 người dân đến sơ tán. Để đảm bảo các điều kiện, từ nhiều ngày qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã dọn dẹp, di chuyển bàn ghế đến vị trí khác, đồng thời lau chùi sân nền sẵn sàng tiếp đón người dân.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn cũng cho hay, bên cạnh bố trí chỗ ở, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đảm bảo các điều kiện về thức ăn, nước sinh hoạt, phục vụ tốt nhất có thể, giúp người dân yên tâm trú tránh bão an toàn.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan (Tây Giang) di chuyển nhà cửa và tài sản của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.N

"Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng các đồn biên phòng tuyến biển và biên giới đất liền, nhiều ngày qua chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn" - Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Sáng nay 27.10, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (TP.Hội An) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời hơn 1.000 người dân đến nơi an toàn. Các Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An), Kỳ Hà (Núi Thành)... cũng đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng để sơ tán dân.

Mọi công tác sơ tán người dân, di dời tài sản được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn trước bão. Ảnh: Đ.N

Theo dự kiến, vào đầu giờ chiều nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ huy động lực lượng đưa 1.000 người dân ở xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) sơ tán đến nơi trú bão. Trong đó, khoảng 500 người sẽ được đưa về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.