Đưa thi thể ngư dân đột quỵ, tử vong trên biển vào đất liền

(QNO) - Ngư dân 70 tuổi đi cùng tàu câu mực hành nghề trên vùng biển Trường Sa thì không may đột quỵ, tử vong.

Ngày 22.5, chính quyền xã Tam Quang (Núi Thành) cho hay, tàu câu mực của địa phương đang đưa thi thể ngư dân tử vong khi đánh bắt trên biển vào bờ để bàn giao gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21.5, tàu câu mực QNa-90144 TS (công suất hơn 800CV) do ngư dân Lê Đức Việt (thôn An Hải Tây, xã Tam Quang) làm thuyền trưởng cùng 40 ngư dân đang hành nghề câu mực khơi tại vùng biển Trường Sa, thì không may ngư dân N.V.T. (70 tuổi, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang) bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Thuyền trưởng đã báo cáo cơ quan chức năng; đồng thời điều khiển tàu câu mực đưa thi thể ngư dân vào bờ, dự kiến cập cảng Kỳ Hà (Núi Thành) vào ngày 25.5.