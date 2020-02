Học sinh, vận động viên nghỉ học “né” dịch

Sáng qua 3.2, học sinh (HS) Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn được nghỉ học. Vận động viên Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam và CLB Bóng đá Quảng Nam cũng đã được nghỉ tập luyện để phòng tránh dịch do vi rút corona.

Sau buổi tập luyện sáng, từ chiều 3.2, vận động viên của Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam được nghỉ để phòng chống dịch bệnh do vi rút corona.Ảnh: X.P

HS nghỉ một tuần



Trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do vi rút corona, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng qua 3.2, tất cả HS bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn được nghỉ học. Sở GD-ĐT trong buổi sáng cùng ngày cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi các phòng GD-ĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn tạm thời cho HS nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2.

Cơ sở giáo dục ở những địa phương khác tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế xin ý kiến của UBND tỉnh để quyết định cho HS nghỉ học trong những trường hợp cần thiết. Đồng thời, sở yêu cầu các trường học, HS tăng cường công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn trước khi vào lớp học; thực hiện tẩy trùng, vệ sinh 100% trường lớp, thiết bị dạy học và đồ chơi cho trẻ.

Lãnh đạo ngành GD-ĐT các địa phương Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn trong sáng qua cho biết đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT, yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn cho HS nghỉ học. Theo Trưởng Phòng GD-ĐT Tam Kỳ Nguyễn Văn Lộc, ngay sau khi nhận sự chỉ đạo của tỉnh và thành phố, phòng đã thông báo kịp thời để các trường sớm thông tin trực tiếp cho HS và các bậc phụ huynh về chủ trương của tỉnh; đồng thời khuyến cáo trong thời gian nghỉ học các em HS hạn chế đi lại, tụ tập đông người, thực hiện phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn. Cạnh đó, ngành phối hợp với ngành y tế thực hiện phun thuốc khử trùng tại tất cả trường học trên địa bàn thành phố.

Vận động viên nghỉ tập luyện

Sáng qua 3.2, tất cả vận động viên (VĐV) Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam vẫn tập luyện bình thường. Không khí tập luyện buổi đầu tuần trong nhà tập và sân bãi ngoài trời khá sôi nổi. Tuy nhiên, cũng trong buổi sáng, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Sở VH-TT&DL, Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam đã quyết định cho VĐV được nghỉ tập luyện để phòng tránh dịch bệnh corona.

Ông Phan Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam cho biết, sau buổi tập sáng nay, VĐV ăn trưa và bắt đầu được nghỉ tập luyện kể từ chiều 3.2. Được nghỉ tập và cũng nghỉ học văn hóa, VĐV sẽ được gia đình đến đón hoặc tự đi về. Các huấn luyện viên có trách nhiệm thông báo đến phụ huynh biết, căn dặn VĐV khi trở về gia đình phải tuân thủ quy định phòng tránh dịch. Cũng trong sáng qua, ông Nguyễn Húp - Chủ tịch CLB Bóng đá Quảng Nam cho biết đã cho các VĐV tuyến trẻ nghỉ tập luyện và sẽ trở về gia đình nhằm phòng tránh dịch corona.

Chiều 3.2, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tào Viết Hải - Trưởng Ban tổ chức giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2020 cho biết đây là thời điểm cả tỉnh tập trung cho công tác phòng tránh dịch, hạn chế di chuyển. Vì vậy, Ban tổ chức quyết định tạm dừng và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp. Theo kế hoạch, vào ngày 5.2 giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2020 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh. Mọi công tác chuẩn bị cho giải đến nay gần như hoàn tất, băng rôn đã treo, giấy mời đã phát hành, thủ tục hồ sơ VĐV được kiểm tra... Dù số lượng VĐV không nhiều, song việc Ban tổ chức vẫn quyết định tạm không tổ chức giải ở thời điểm này rõ ràng là hoàn toàn hợp lý.