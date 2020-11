Mưa lớn gây cô lập hoàn toàn cánh nam vùng Trà My

(QNO) - Từ khuya 29 đến sáng nay 30.11, vùng núi Trà My liên tục có mưa vừa đến mưa to khiến mực nước sông suối dâng lên nhanh.

Cầu ngầm qua suối Gôn tại xã Trà Giáp bị ngập, cắt đứt lưu thông vào xã Trà Ka. Ảnh: V.B

Sáng hôm nay nước lũ đã băng qua 2 cầu ngầm tại sông Trường, sông Nước Oa trên quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Tân (Bắc Trà My) và dâng cao liên tục (ngầm Sông Trường nước lũ dâng cao hơn 1,2m). Theo đó chia cắt, cô lập hoàn toàn cánh nam vùng Trà My gồm các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My là Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui và huyện Nam Trà My.

Hàng trăm cán bộ, giáo viên công tác tại khu vực trên bị mắc kẹt không thể đến nơi công tác. Các tuyến đường lưu thông nội bộ, liên xã cũng bị chia cắt, cô lập cục bộ. Trong khi đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết tăng mức xả nước tại đập chính thủy điện Sông Tranh 2 qua các cửa tràn lên 500 - 2.000m3/s.

Huyện Bắc Trà My tiếp tục chỉ đạo tất cả xã, thị trấn chủ động ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực cầu cống, ngầm bị ngập, chia cắt và các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt núi. Bố trí lương thực, các điều kiện cần thiết tại 10 địa điểm đón người dân khu vực nguy cơ sạt lở núi đến lánh nạn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam nên ngày và đêm nay 30.11, địa bàn Bắc Trà My vẫn còn mưa to đến rất to. Tình hình ngập lụt, chia cắt, cô lập cục bộ tại vùng Trà My sẽ còn kéo dài.