Xã hội 20 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Nam Trà My (QNO) - Theo Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Nam Trà My, đã có 20 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Sau gần 2 tháng kể từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi (từ ngày 29/3 đến ngày 20/5), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng cộng 90 tác phẩm logo của 39 tác giả trong và ngoài huyện. Qua vòng chấm thi sơ khảo, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 20 mẫu xuất sắc để tiếp tục chấm vòng thi chung khảo.



Một trong 20 mẫu logo vào vòng chung khảo để nhân dân bình chọn. Ảnh chụp lại từ mẫu logo thiết kế.

Để có cơ sở chọn 4 tác phẩm để trao giải thưởng và chọn tác phẩm tiêu biểu nhất làm logo của huyện Nam Trà My, Ban tổ chức cuộc thi tổ chức trưng bày, giới thiệu 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo trên Trang thông tin điện tử của huyện Nam Trà My tại địa chỉ https://namtramy.quangnam.gov.vn và và trưng bày trực tiếp tại trụ sở Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nam Trà My để lấy ý kiến đánh giá, bình chọn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cuộc bình chọn, lấy ý kiến nhân dân sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến hết ngày 28/5/2024. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi quyết định mẫu logo của huyện Nam Trà My.