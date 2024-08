Bạn cần biết Báo giá in UV DTF từ in Song Phát (PR) - Báo giá in UV DTF từ In Song Phát là một tài liệu chi tiết và cụ thể, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin về các dịch vụ in ấn UV DTF hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay. In UV DTF là một trong những công nghệ in ấn mới nhất, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ bền cao. Công nghệ này kết hợp giữa kỹ thuật in UV (Ultraviolet) và DTF (Direct to Film) giúp tạo ra những sản phẩm in ấn với độ chính xác cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như in ấn quảng cáo, in áo thun, in lên các bề mặt phẳng và cong.

1. Giới thiệu về in Song Phát và công nghệ in UV DTF

In Song Phát là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in ấn chất lượng cao, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đặc biệt là máy móc và thiết bị in UV DTF, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm in ấn với chất lượng vượt trội.

Công nghệ in UV DTF là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kỹ thuật in tiên tiến: UV và DTF. In UV sử dụng tia UV để làm khô mực ngay lập tức, giúp màu sắc giữ được độ tươi sáng và chi tiết nhỏ được hiển thị rõ ràng. Kỹ thuật DTF cho phép in trực tiếp lên phim, sau đó chuyển nhiệt lên các bề mặt khác nhau, từ vải vóc, nhựa đến kim loại, tạo ra những hình ảnh bền vững, không bị phai màu hay bong tróc theo thời gian.

2. Quy trình in UV DTF tại in Song Phát

Quy trình in UV DTF tại In Song Phát bao gồm nhiều bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm cuối cùng:

Thiết kế và xử lý hình ảnh: Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để tạo ra những mẫu thiết kế hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu về màu sắc, kích thước và chi tiết.

Chuẩn bị phim in: Sau khi thiết kế hoàn tất, chúng tôi sẽ tiến hành in mẫu lên phim bằng công nghệ DTF. Bước này đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo rằng mọi chi tiết đều được thể hiện rõ ràng.

In UV: Phim sau khi được in sẽ được phủ một lớp mực UV, sau đó chiếu tia UV để làm khô mực ngay lập tức. Quá trình này không chỉ giúp bảo vệ hình ảnh mà còn làm tăng độ sắc nét và độ bền của sản phẩm.

Chuyển nhiệt lên bề mặt: Sau khi hoàn tất quá trình in, phim sẽ được ép nhiệt lên bề mặt cần in, từ vải, nhựa, kim loại đến gỗ hoặc thủy tinh. Nhờ vào nhiệt độ cao, hình ảnh sẽ bám chắc lên bề mặt mà không lo bị bong tróc hay mờ đi.

3. Báo giá in UV DTF chi tiết

Giá in UV DTF tại In Song Phát được tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

Loại vật liệu in: Tùy thuộc vào loại vật liệu mà bạn muốn in, giá cả sẽ có sự chênh lệch nhất định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ in lên nhiều loại vật liệu khác nhau, từ áo thun, túi xách, đến các sản phẩm quảng cáo như banner, bảng hiệu.

Kích thước và số lượng: Kích thước in càng lớn và số lượng in càng nhiều thì chi phí sẽ có sự thay đổi. In Song Phát cam kết cung cấp báo giá cạnh tranh nhất cho các đơn hàng số lượng lớn.

Độ phức tạp của thiết kế: Những thiết kế có nhiều chi tiết phức tạp hoặc yêu cầu độ chính xác cao sẽ có giá cao hơn so với các thiết kế đơn giản.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ in UV DTF tại in Song Phát

Chất lượng in ấn vượt trội: Với công nghệ UV DTF tiên tiến, chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm in ấn với màu sắc tươi sáng, sắc nét và bền màu theo thời gian.

Thời gian thực hiện nhanh chóng: In Song Phát sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi mà vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất.

Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm: Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng, từ khâu lựa chọn thiết kế, vật liệu cho đến khi hoàn tất đơn hàng.

5. Liên hệ và đặt hàng

Để biết thêm chi tiết về báo giá in UV DTF hoặc cần tư vấn thêm về các dịch vụ in ấn khác, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với In Song Phát qua các kênh sau:

In Song Phát luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án in ấn, mang đến những sản phẩm chất lượng, độc đáo và đầy tính sáng tạo. Hãy để chúng tôi biến ý tưởng của bạn thành hiện thực với công nghệ in UV DTF tiên tiến!

