Giảm nghèo - An sinh Bảo hiểm xã hội Quảng Nam chia sẻ yêu thương với hoàn cảnh khó khăn Hơn 200 thẻ bảo hiểm y tế sẽ được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình an sinh rất nhân văn của BHXH tỉnh Quảng Nam dành tặng đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Những hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Thăng được tặng thẻ BHYT. Ảnh: L.L

Nhân lên yêu thương

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). Chị Châu Thị Hiền (xã Tam Thăng) chia sẻ, trước đây chị đi làm ở công ty nên được đóng BHXH, nhưng từ khi nghỉ sinh đến nay đã hơn 2 năm, chị không đi làm, ở nhà chăm con nên không có điều kiện để mua BHYT.

“Được tặng thẻ BHYT tôi mừng lắm, giờ lỡ đau ốm, tôi cũng an tâm hơn khi đến bệnh viện thăm khám” - chị Hiền cho hay.

Với bà Trần Thị Dung (khối phố 10, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ), hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi mẹ bị mù, chồng bị tai biến nằm một chỗ, con trai không may qua đời, để lại cho bà đứa cháu nhỏ. Bà Dung cho biết, những năm trước gia đình vẫn cố gắng tham gia BHYT đầy đủ nhưng nay kinh tế khó khăn đành tạm ngưng.

“Nhận được thẻ BHYT từ BHXH tỉnh và các nhà tài trợ, tôi rất vui mừng, cảm ơn mọi người đã giúp tôi có thêm chỗ dựa tinh thần, an tâm làm việc để chăm lo cho gia đình” - bà Dung nói.

Bà Trần Thị Hương (phường An Xuân) cũng xúc động khi được BHXH tỉnh đến tận nhà trao tặng thẻ BHYT. Chồng bỏ đi, một mình bà nuôi hai con, trong đó có một người con trai bị khuyết tật mức độ nặng. Với hoàn cảnh túng thiếu, việc đóng BHYT hàng năm trở thành gánh nặng lớn với bà.

Bà Hương cho biết, nhận được tấm thẻ BHYT bà rất cảm kích trước tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ. Đối với bà, đây là một món quà ý nghĩa rất thiết thực.

Chung tay vì người khó khăn

Hưởng ứng lời kêu gọi “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngành BHXH Việt Nam đã phát động trong toàn ngành thực hiện, cụ thể bằng chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng địa phương đến tận nhà trao thẻ BHYT cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.L

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh cho biết, tại Quảng Nam, chương trình này được hưởng ứng tích cực với sự chung tay của cán bộ, công nhân viên chức ngành BHXH đóng góp kinh phí.

BHXH tỉnh cũng đã gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên làm công tác thiện nguyện, để huy động nguồn lực đóng góp. Từ đó lan tỏa chính sách BHXH, BHYT là một chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, có sự chia sẻ trong cộng đồng nhằm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Chương trình trao tặng thẻ BHYT không chỉ mang giá trị thiết thực mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc. Những tấm thẻ BHYT được trao tận tay đã thắp lên niềm hy vọng và sự an tâm cho những hoàn cảnh kém may mắn. Đây là minh chứng sống động cho sự lan tỏa của chính sách an sinh xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Cũng theo bà Hoa, đến thời điểm này, BHXH tỉnh đã huy động được hơn 200 thẻ BHYT để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục kêu gọi sự chung tay, góp sức của cán bộ, công nhân viên chức ngành và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để thực hiện chương trình nhân văn này. Ngoài đợt trao tặng tại xã Tam Thăng, BHXH tỉnh sẽ đến tặng các hoàn cảnh khó khăn ở khu vực các huyện miền núi trong thời gian từ nay tới trước Tết Nguyên đán 2025.

Mỗi địa phương, ngành, đoàn thể, tùy theo điều kiện kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội để giúp các hoàn cảnh khó khăn có thẻ BHYT phòng thân.

Theo bà Hoa, ngoài sự kêu gọi của BHXH tỉnh, BHXH các địa phương, thì MTTQ và các đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực kêu gọi đóng góp mua thẻ BHYT cho người khó khăn, học sinh thuộc diện mua thẻ BHYT nhưng gia đình chưa đủ điều kiện.

210 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở ở Thăng Bình tham gia BHXH tự nguyện Thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 21/6/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thăng Bình đã tham mưu UBND huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền và vận động liên quan. Từ tháng 10/2024 đến nay, BHXH huyện đã phối hợp UBND các xã, thị trấn và tổ chức dịch vụ thu thực hiện tuyên truyền đa dạng, gồm các buổi tư vấn nhóm nhỏ và hội nghị. Đồng thời phối hợp công an các xã tổ chức làm việc trực tiếp với thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự để giải đáp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Kết quả, có 210 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã tham gia BHXH tự nguyện. BHXH Thăng Bình đặt mục tiêu vận động 100% thành viên lực lượng này trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.(D.LỆ)

Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Phú Ninh Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai các chính sách an sinh tại huyện Phú Ninh. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, BCĐ huyện Phú Ninh cho biết, đến ngày 31/10/2024, toàn huyện có 68.122 người tham gia BHYT (đạt 96,38% kế hoạch), tỷ lệ bao phủ toàn dân đạt 99,19%. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 99,97%. BHXH bắt buộc có 6.451 người tham gia, giảm 95 người so với cùng kỳ năm trước; có 1.331 người BHXH tự nguyện, giảm 101 người; bảo hiểm thất nghiệp là 5.980 người, giảm 114 người. Huyện đã đạt gần 100% phát sinh chi trả các chế độ ngắn hạn qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; 43% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM và gần 94% người lao động nhận BHXH một lần qua ATM... Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Danh đánh giá cao nỗ lực của BCĐ huyện Phú Ninh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai. Lãnh đạo BHXH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024. BCĐ cấp xã cần chú trọng phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn.(S.LINH)