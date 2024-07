Giáo dục - Việc làm Bế giảng lớp học tình thương phường An Xuân (Tam Kỳ) (QNO) - Sau hơn 1 tháng tổ chức giảng dạy, ngày 26/7, lớp học tình thương phường An Xuân (Tam Kỳ) đã bế giảng.

Trao quà cho học sinh tại lễ bế giảng lớp học tình thương phường An Xuân. Ảnh: B.T.NHÃ

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động hè phường An Xuân, Hội Khuyến học phường phối hợp với Hội Cựu giáo chức, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ phường cùng với sự hỗ trợ của Hội Cựu giáo chức phường Phước Hòa mở lớp dạy hè miễn phí cho học sinh thuộc đối tượng gia đình hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… Hoạt động này nhằm giúp học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức. Lớp học thu hút hơn 60 học sinh thuộc phường An Xuân và các địa bàn lân cận như An Sơn, Phước Hòa, An Phú theo học.

Tổ chức khai giảng ngày 17/6/2024 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, chương trình giảng dạy đảm bảo chuyên môn và theo đúng kế hoạch đề ra là một tuần dạy 4 buổi gồm 2 môn Toán - Tiếng Việt (các lớp 2, 3, 4) , Văn - Toán (các lớp 6, 7, 8). Cạnh đó, còn tổ chức sinh hoạt rèn luyện kỹ năng sống “Học mà vui - Vui mà học” vào ngày thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, các em học sinh các lớp 6, 7, 8 còn được rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh mỗi tuần 120 phút do các thầy cô của Trung tâm Anh ngữ OCEAN đảm trách.

Tại buổi bế giảng, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tất cả học sinh được tặng quà; 7 em xuất sắc nhất lớp được khen thưởng bằng hiện vật như tập vở, bút, hộp đựng bút, giày dép.