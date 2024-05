Xây dựng Đảng

Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị dành cho công an tỉnh

(QNO) - Chiều 31/5, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Trung tâm Chính trị TP.Tam Kỳ tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá I cho 130 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương thuộc công an tỉnh.