Y tế Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An phẫu thuật từ thiện "Vì nụ cười trẻ thơ" (QNO) - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An (tiền thân là Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương) phối hợp cùng Hiệp hội Bác sĩ răng - hàm - mặt Hoa Kỳ tổ chức chương trình phẫu thuật từ thiện "Vì nụ cười trẻ thơ" năm 2025 hoàn toàn miễn phí.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An phối hợp thực hiện chương trình phẫu thuật từ thiện nhiều năm qua. Ảnh: BVCC

Chương trình sẽ khám sàng lọc trong ngày 30/3; phẫu thuật từ ngày 1-5/4/2025 tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An (số 6 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Chương trình thực hiện hoàn toàn miễn phí, bao gồm phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu; dự kiến phẫu thuật 50-60 trường hợp với các bệnh: dị tật và khuyết tật vùng hàm mặt; sứt môi, hở hàm; sụp mi, mảng sắc tố, u bướu và sẹo vùng mặt; tạo hình mắt - mũi - tai nhân tạo...; trong đó, đây là năm đầu tiên chương trình thực hiện tạo hình mắt - mũi - tai nhân tạo.

Khám cho trẻ trong chương trình phẫu thuật từ thiện "Vì nụ cười trẻ thơ". Ảnh: BVCC

Phẫu thuật từ thiện "Vì nụ cười trẻ thơ" là chương trình thiện nguyện thường niên được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An phối hợp cùng Hiệp hội Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt Hoa Kỳ tổ chức từ năm 2009.

Từ đó đến nay, chương trình đã mang lại hy vọng cho hàng trăm trẻ em mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như sứt môi, hở hàm, sụp mi, mảng sắc tố, u bướu và sẹo vùng mặt.