Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phải đi trước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin, tăng tính hấp dẫn, đa dạng hoá các chương trình (QNO) - Đó là một trong những nhấn mạnh của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam vào chiều nay 30/7. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: T.C

Nỗ lực vượt khó

Thông tin với đoàn làm việc, nhà báo Mai Văn Tư - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh cho biết thời gian qua Đảng ủy Đài thường xuyên chỉ đạothực hiện nghiêm túc các chủ trương, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đúng quy định và có nhiều kết quả nổi bật.

Nhà báo Mai Văn Tư - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh báo cáo với đoàn làm việc. Ảnh: T.C

“ Tại hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023 do Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam đoạt giải Nhất trong tổng số 18 đơn vị của khối thi đua số 2 và đoạt giải Nhất tại cuộc thi chung kết của 4 khối thi đua gồm 61 tổ chức cơ sở Đảng. Ngoài ra, tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy quân sự Đài PT-TH tỉnh đã tham gia dự thi và đoạt giải A.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn thu sụt giảm, nhưng Đài PT-TH Quảng Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ là phương tiện thông tin, tuyên truyền thiết yếu của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội.

Các chương trình phát thanh, truyền hình luôn được nâng cao chất lượng. Ảnh: T.C

Đảng ủy Đài đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, không xảy ra sai sót về mặt chính trị trên sóng; phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nội dung chương trình phát thanh, truyền hình của Đài PT-TH tỉnh luôn được nâng cao chất lượng, bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, luôn mang tính định hướng, dẫn dắt và lan tỏa.

Qua đó, đã góp phần giúp các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Biên tập viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp trực tiếp tại giải chạy việt dã truyền thống Báo Quảng Nam. Ảnh: T.C

Đài PT-TH Quảng Nam cũng đã ưu tiên đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới trong các khâu tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, xây dựng phim trường lớn vào hoạt động hiệu quả, cải tạo các studio đảm bảo năng lực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, đưa công nghệ livestream vào hoạt động.

Đơn vị đã đầu tư công nghệ chuyển đổi số ở khâu tiền kỳ, hậu kỳ theo chủ trương chuyển đổi số của UBND tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí của phát thanh, truyền hình đạt được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi tác phẩm báo chí và các liên hoan phát thanh, truyền hình trong nước.

Phải mở rộng phạm vi ảnh hưởng

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; xin chủ trương cho phép được nâng cấp tín hiệu từ chuẩn SD lên HD trên hạ tầng truyền dẫn phát sóng vệ tinh Vinasat, truyền hình số mặt đất và VTVcap, bắt đầu thực hiện từ năm 2025. Đồng thời, đề xuất triển khai sớm 1 năm đối với dự án trang bị thiết bị khâu tiền kỳ, hậu kỳ và lưu trữ phục vụ sản xuất chương trình truyền hình; đề xuất chủ trương từ năm 2025 được bố trí từ nguồn ngân sách để sử dụng mua bản quyền các loại phim truyện, nhất là phim truyện Việt Nam, phục vụ trình chiếu trong những dịp lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn mang tính chính trị - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, chất lượng và “thương hiệu” của Đài PT-TH Quảng Nam khá nổi trội trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đài có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đội ngũ phóng viên tận tụy với nghề, đạt nhiều giải thưởng báo chí uy tín cấp quốc gia.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt văn phòng đại diện Đài PT-TH tỉnh phía Nam tại TP.Hồ Chí Minh cho thấy tư duy mở của Đảng ủy, lãnh đạo Đài PT-TH Quảng Nam, kết nối với đồng hương xứ Quảng tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ông Bửu đề nghị thời gian tới, Đài PT-TH Quảng Nam cần có cách tiếp cận để vươn rộng, có nguồn lực đảm bảo để đội ngũ cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên yên tâm sáng tạo. Đồng thời, phải sớm nâng chuẩn từ SD lên HD theo xu thế chung, xem xét chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, đặc biệt chú trọng đến các nền tảng mạng xã hội để nâng sức lan tỏa.

Chú trọng chuyển đổi số

Biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh trong lãnh chỉ đạo, điều hành các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng tập thể Đài PT-TH tỉnh đã rất nỗ lực trong bối cảnh đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là sự sụt giảm đáng kể về nguồn thu.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Xu thế mới đòi hỏi Đài PT-TH Quảng Nam phải tự chuyển đổi, tự vươn lên, nỗ lực nhiều hơn. Thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo đài cần tiếp thu ý kiến các sở, ban ngành, tăng cường trách nhiệm phối hợp tham mưu trong thực hiện các nhiệm vụ.

"Phải xác định phương châm hoạt động phù hợp thực tế, không ngừng phát triển nguồn thông tin và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Thông tin phải đa dạng, phong phú, mức độ phủ sóng lớn. Đặc biệt, sóng phát thanh, truyền hình phải đảm bảo phủ khắp Quảng Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là vấn đề an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, an ninh nông thôn, miền núi. Phải vươn đến những nơi xa nhất, vùng hẻo lánh nhất, đưa các thông tin hoạt động của Đảng, Nhà nước, vấn đề người dân quan tâm, thông tin chính sách cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đài PT-TH tỉnh sẽ có những bước chuyển lớn trong thời gian tới, trong đó có việc nâng cấp tín hiệu từ chuẩn SD lên HD trên hạ tầng truyền dẫn phát sóng. Ảnh: T.C

Thống nhất cao về mặt chủ trương đối với các kiến nghị, đề xuất của tập thể Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tập thể đơn vị cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chương trình, tăng tính thời sự, nhanh nhạy, chủ động trong giai đoạn hiện nay. Phải đi trước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin, tăng tính hấp dẫn, đa dạng hoá các chương trình, chủ động liên kết các cơ quan sở ngành, địa phương để kịp thời thông tin, phản ánh các sự kiện quan trọng.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc:

Đồng thời, tập trung mạnh mẽ cho chuyển đổi số bởi đây là yêu cầu tất yếu của phát thanh truyền hình trong giai đoạn mới, đầu tư hạ tầng, con người để lan tỏa thông tin nhanh, mạnh hơn trên nhiều nền tảng.