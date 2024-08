Quốc phòng - An ninh Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: “Đồng chí Nguyễn Đức Dũng đã có nhiều đóng góp cống hiến cho hoạt động của Công an tỉnh trong suốt thời gian đảm nhận các chức vụ" (QNO) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã phát biểu như vậy về Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Nam vào sáng nay 20/8.

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: T.CÔNG

Sáng nay 20/8, tại lễ công bố quyết định điều động cán bộ của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long khẳng định, quá trình công tác và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy thể hiện bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm cao của đồng chí Nguyễn Đức Dũng, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh thể hiện sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với quá trình phấn đấu, trưởng thành của đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Trung tướng Nguyễn Văn Long tin tưởng thời gian tới, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đức Dũng sẽ quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Đức Dũng sau gần 40 năm cống hiến cho lực lượng công an.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng đã có nhiều đóng góp cống hiến cho hoạt động của Công an tỉnh trong suốt thời gian đảm nhận các chức vụ và đặc biệt là từ năm 2019 đến nay, đã thực sự là ngọn cờ đoàn kết tập hợp lực lượng cán bộ chiến sĩ, trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, công tác an ninh trên lĩnh vực mình phụ trách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: T.CÔNG

"Đồng chí là nhân tố quan trọng xây dựng củng cố đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Quảng Nam trong suốt thời gian qua ổn định, góp phần tạo điều kiện cho tỉnh có những bước phục hồi sau dịch. Vì nhiệm vụ chung, đồng chí chuyển sang làm nhiệm vụ mới với tín nhiệm rất cao, thể hiện uy tín của đồng chí, của lực lượng công an trong hoạt động chính trị và bức tranh chính trị Quảng Nam trong thời gian qua. Rất mong đồng chí tiếp tục phát huy những mặt tích cực, kinh nghiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng Đảng tốt hơn trong thời gian đến” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Dũng:

Chia sẻ tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Đức Dũng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ đã tin tưởng, tín nhiệm và giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Đức Dũng bày tỏ mong muốn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.