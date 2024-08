Văn hóa - Văn nghệ "Bữa tiệc" cuối hè cho học trò xứ Quảng (QNO) - Những ngày cuối hè 2024, các em học sinh khối THCS trong tỉnh có dịp hội tụ về thành phố Tam Kỳ để cùng hòa vào không khí vui nhộn, tràn ngập sắc màu trang phục, giai điệu âm nhạc và trò chơi vận động hấp dẫn… trong Gameshow “Đội viên đất Quảng đa tài” mùa thứ 3/2024 do Tỉnh đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức.

Vắng bóng sân chơi Hoa phượng đỏ cùng với nhiều sân chơi quy mô khác trong mùa hè, thì “Đội viên đất Quảng đa tài” chính là sự thay thế hợp lý dành cho học trò THCS ở Quảng Nam…

Tiết mục "Yêu biển" trình diễn tại sân chơi.

Sân chơi “Đội viên đất Quảng đa tài”, được xây dựng với mục đích tạo sân chơi để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động Đội, năng khiếu múa hát; tạo điều kiện để các em tìm hiểu, học hỏi kiến thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử trước cộng đồng. Đồng thời, chương trình cũng giúp cho các em thiếu nhi hiểu biết thêm về lịch sử đất nước, quê hương Quảng Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Luật Trẻ em...

Nhà báo Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT) khẳng định: “Cùng với các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi trên sóng QRT như: Giai điệu tuổi thơ, sắc màu tuổi thơ, tạp chí thiếu nhi, góc sáng tạo…; sự ra đời của Gameshow "Đội viên đất Quảng đa tài" góp phần làm phong phú thêm món ăn tinh thần cho tuổi thơ đất Quảng. Đồng thời tạo nên không khí học tập, vui chơi lành mạnh, giúp các em hoàn thiện bản thân khi còn là học THCS…”.

Sắc màu dân tộc Co huyện Bắc Trà My

Phần thi tạo nên sắc màu tuổi thơ nhất có lẽ là “Năng khiếu đội viên”. Thông qua các tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch, khiêu vũ, dân vũ, dân ca, bài chòi, đặc trưng quê hương..., các em đã thể hiện tài năng của mình trên sân khấu với một tình cảm đặc biệt.

Từ những hoạt cảnh tái hiện những tấm gương anh hùng liệt sĩ tuổi đời còn trẻ nhưng biết sống hết mình cho lý tưởng, để lại khí tiết sáng ngời cho thế hệ trẻ noi theo, những trận đánh đi vào lịch sử trên quê hương xứ Quảng như trận đầu đánh và thắng Mỹ ở Núi Thành… cho đến những khúc hát ngợi ca quê hương, đất nước, những giai điệu đẹp của tuổi thần tiên với tình yêu biển đảo.

Đặc biệt, các em thiếu nhi đến từ các địa phương miền núi như Bắc Trà My, Đông Giang, Phước Sơn, Tây Giang, đã mang về thành phố âm hưởng và sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc mình.

Đấu chiêng của các em học sinh ở Bắc Trà My

Màn múa cồng chiêng và đấu chiêng rất đặc sắc của các học sinh dân tộc Co đến từ Bắc Trà My thực sự tạo cảm xúc ấn tượng cho các bạn ở đồng bằng. Vũ điệu tung tung da dá truyền thống của đồng bào Cơ Tu do các học sinh THCS ở Đông Giang và Tây Giang thể hiện trong các tiết mục múa hát “Tình ca cổng trời Đông Giang” và “Nhịp điệu Tây Giang” đã góp phần khẳng định hiệu quả của sự ra đời các câu lạc bộ dân vũ, dân ca… trong trường học vùng cao nhiều năm qua.

Hành trình lan tỏa nét đẹp truyền thống ngàn đời của đồng bào các dân tộc ít người trên dọc dài dải đại ngàn xứ Quảng luôn được tiếp nối, phát huy và kế thừa xuyên suốt.

Các bạn thiếu nhi Đông Giang trong vũ điệu Cơ Tu

Nếu như ở các nội dung “Năng khiếu đội viên”, “Vui học” hay “Ai nhanh hơn" hướng các bạn học sinh tham gia sân chơi “Đội viên đất Quảng đa tài” hoàn thiện bản thân ở giá trị thẩm mỹ, kiến thức học tập và khả năng nhanh nhạy trong vận động, xử lý tính huống, nắm bắt tài tình trò chơi mật mã…; thì phần chơi “Tài năng thủ lĩnh đội” mới thực sự làm nên ấn tượng của sân chơi này.

Với những đề tài được đưa ra như: mạng xã hội trong thời đại công nghệ số, bạo lực học đường hay trẻ em với vấn đề lịch sử quê hương… những “thủ lĩnh” đội sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình trước các bạn cùng trang lứa cũng như thầy cô, phụ huynh theo dõi sân chơi.

Bằng việc thuyết trình câu chuyện mình lựa chọn một cách lưu loát, logic… các em đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác với phong cách tự tin, chững chạc, điểm tĩnh. Các em gần như đã hóa thân vào nhân vật, câu chuyện đưa ra, góp phần tạo dựng niềm tin về một thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh.

Thủ lĩnh đội viên

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban giám khảo “Đội viên đất Quảng đa tài” nhận xét: "Các em không chỉ chứng tỏ được tài năng làm thủ lĩnh của mình ở các liên đội mà còn thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, tự tin trong thuyết trình trước đông người. Quan trọng hơn đã chuyển tải thông điệp đáng quý, những lưu ý cần thiết cho lứa tuổi của mình trước những vấn đề nóng đang diễn ra trong cuộc sống…”.