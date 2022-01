Sức bật cho sự phát triển

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác cải cách hành chính của Quảng Nam được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Một trong những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 của Quảng Nam là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng “chính quyền điện tử” có bước chuyển tích cực.

Hệ thống gửi và nhận văn bản điện tử, chữ ký số được ứng dụng đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến huyện, xã; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của cả 3 cấp đạt hơn 95%. Từ điểm cầu tỉnh có thể tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 18 địa phương cấp huyện và 155 đơn vị cấp xã.

Đặc biệt Cổng dịch vụ công tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh (LRIS) được đưa vào sử dụng góp phần đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

“Từ kết quả đánh giá các chỉ số (Par Index; PAPI; PCI; ICT INDEX) cho thấy thời gian qua mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng Quảng Nam cơ bản chưa cải thiện được thứ hạng các chỉ số so với các tỉnh, thành khác trên cả nước. Do vậy, tỉnh cần tập trung cải thiện các lĩnh vực trong nhóm đạt điểm thấp nhất; nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết tủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp, bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện, nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo...”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)