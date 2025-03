Y tế Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em miền núi Quảng Nam Tỷ lệ thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em miền núi Quảng Nam còn cao. Đây là một trong những lý do khiến số ca mắc các bệnh truyền nhiễm dễ tăng nhanh nếu xảy ra ở huyện miền núi.

Trẻ em huyện Nam Trà My được khám và thực hiện các tầm soát để tiến hành tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh sởi. Ảnh: Ánh Minh

Dù Quảng Nam nỗ lực cải thiện tình trạng này, nhưng thực tế cho thấy, hành trình nâng cao thể trạng trẻ em vùng cao vẫn còn nhiều thách thức.

Rào cản

Tại Việt Nam, trẻ em thể thấp còi vẫn còn nhiều. Theo số liệu từ cuộc điều tra toàn quốc năm 2023, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam là 18,2%. Ở các khu vực miền núi, tỷ lệ này vẫn còn cao. Thống kê từ Sở Y tế, năm 2024 tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở các huyện miền núi Quảng Nam khoảng 20,2%.

Đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu giảm 2% tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi và 1% tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm ở trẻ dưới 5 tuổi tại các huyện nghèo.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ ngành y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em miền núi vẫn ở mức đáng lo ngại, đặc biệt là các huyện như Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Anh Nguyễn Duy Ngân - cán bộ y tế thôn 1, xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) chia sẻ, nhiều trẻ em vùng cao hiện vẫn chưa đảm bảo về dinh dưỡng hàng ngày do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Duy Ngân - y tế thôn bản xã Trà Vân, Nam Trà My đến tận rẫy cân đo dinh dưỡng cho trẻ em. Ảnh do nhân vật cung cấp

Có khá nhiều rào cản trong hành trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở vùng cao. Nhiều cán bộ y tế cho biết, ở nhiều vùng sâu, bà con vẫn duy trì chế độ ăn nghèo đạm, thiếu rau xanh. Quan niệm “ăn nhiều cơm cho chắc bụng” vẫn phổ biến, trong khi thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng lại không được chú trọng.

Cạnh đó, do khó khăn về kinh tế, nhiều hộ dân nghèo không có điều kiện để bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày. Bữa ăn của trẻ chủ yếu là cơm, rau rừng và ít thịt cá.

Chưa kể, các cơ sở y tế, nhất là các trạm y tế xã ở miền núi thường thiếu thuốc bổ sung vi chất, sữa dinh dưỡng và nhân lực để triển khai các chương trình can thiệp dinh dưỡng hiệu quả.

Từng bước cải thiện

Thực hiện Dự án 7 về “Chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em”, Quảng Nam đã triển khai kế hoạch cải thiện dinh dưỡng năm 2025.

Tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em tại huyện Nam Trà My. Ảnh: Ánh Minh

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ năm 2021, các hoạt động thuộc nội dung 3 - Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được tổ chức.

Cùng với tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến huyện, tuyến xã về triển khai thực hiện chương trình, Quảng Nam đã triển khai xây dựng 26 mô hình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 7 huyện có chương trình.

Các nội dung về dinh dưỡng học đường, ứng phó về dinh dưỡng trong những tình huống khẩn cấp; tư vấn dinh dưỡng “Tài liệu Nuôi dưỡng trẻ nhỏ” theo Quyết định của Bộ Y tế cũng được triển khai đến đội ngũ y tế thôn bản. Quảng Nam cũng đã thực hiện mua đa vi chất cho trẻ từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi cấp cho các xã.

Anh Nguyễn Duy Ngân cho biết, hiện tại cán bộ y tế thôn bản đều đi vào tận từng bản, nóc để thực hiện cân đo cho trẻ em và điều tra dịch tễ cũng như thực hiện phát các viên bổ sung vi chất dinh dưỡng khi được Trung tâm Y tế huyện cấp về.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh nói, Quảng Nam đặt chỉ tiêu năm 2025 tăng tỷ lệ trẻ em 6-23 tháng tuổi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo ăn bổ sung đúng tối thiểu 7-10% so với năm 2024; tối thiểu tỷ lệ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp trên địa bàn đạt 80%.

CDC Quảng Nam đang đẩy mạnh các chương trình can thiệp dinh dưỡng cho trẻ em miền núi, nhưng vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương và người dân để đạt hiệu quả cao nhất.