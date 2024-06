Xã hội Cần đảm bảo an toàn lưới điện ở khu vực nội thị Tam Kỳ (QNO) - Vào mùa nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến nguy cơ cháy nổ hệ thống dây điện gây hỏa hoạn khiến người dân bất an. Tại khu vực nội thị Tam Kỳ, ngành điện lực đang khẩn trương triển khai các giải pháp chống quá tải lưới điện.

Dây điện và dây cáp quấn chung trên trụ điện khá nguy hiểm. Ảnh: PHAN VINH

Cháy nổ từ dây diện

Mới đây, khoảng 14 giờ ngày 2/6, 28 hộ dân sống ở kiệt 439 Trần Cao Vân (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) bị một phen hoảng loạn khi trong xóm xảy ra một vụ chập điện gây cháy kèm theo những tiếng nổ lộp bộp khi các dây điện va vào nhau. Ngọn lửa lan rộng ra các nhánh cây gần đó tạo thành đám lửa lớn trên mái tôn của một hộ dân.

Vụ chập cháy trưa ngày 2/6 vừa qua tại kiệt 439 Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà Võ Thị Thu Thể (tổ 1, khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) chia sẻ, lúc đó, cả xóm đều chạy ra hô hoán, ai cũng cúp cầu dao trong nhà để hạn chế ảnh hưởng đến thiết bị điện. May mắn, trong xóm được trang bị 2 bình chữa cháy nên người dân dùng để khống chế đám cháy không cho lan rộng.

Nhiều lần người dân kiến nghị chỉnh trang hệ thống điện nơi đây. Ảnh: PHAN VINH

"Sau đó, chúng tôi có thuê một thợ điện tới để xử lý tình trạng chập điện và phát quang các nhánh cây gần đó. Chúng tôi còn liên hệ cho nhân viên điện lực phụ trách địa bàn đến nắm tình hình để có hướng giải quyết lâu dài chứ như vậy quá nguy hiểm. Nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên cấp trên, phương án đưa đường dây tổng vào dọc kiệt trong này, rồi mỗi nhà tự đấu nối điện về nhà mình" - bà Thể nói.

[VIDEO] - Người dân tại kiệt 439 Trần Cao Vân phản ánh tình trạng mất an toàn điện:

Còn bà Nguyễn Thị Liễu, nhà ở đầu kiệt 439 Trần Cao Vân, nơi có trụ điện đang treo rất nhiều tủ điện của người dân sống trong kiệt, cho biết, một tủ điện có 4 công tơ điện, cùng 4 đường dây được người dân kéo về nhà sử dụng. Kèm với đó là các dây cáp chằng chịt của nhiều đơn vị viễn thông khác cũng nương theo trụ điện này, nhìn rất xấu xí và nguy hiểm.

Trụ điện trước nhà bà Liễu chằng chịt dây điện, dây cáp gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: PHAN VINH

"Năm 2016, trụ điện này đã xảy ra vụ nổ khiến cho thiết bị điện trong nhà của nhiều hộ dân bị hư hỏng. Lúc đó, điện lực có bồi thường thiệt hại. Nhưng từ đó đến nay, tại đây dây điện, cáp các loại quấn vào trụ điện lại tăng thêm, thậm chí dây chằng chịt đi ngang qua lan can nhà tôi, rất nguy hiểm" - bà Liễu lo lắng.

Nhiều khu vực khác trên địa bàn TP.Tam Kỳ cũng có chung tình trạng như trên. Ảnh: PHAN VINH

Không riêng gì khu vực kiệt 439 Trần Cao Vân, tại TP.Tam Kỳ, nhiều trụ điện, trụ viễn thông và mạng lưới dây điện, dây cáp vẫn còn tình trạng nêu trên khiến người dân lo lắng, nhất là vào cao điểm nắng nóng như hiện nay.

Chống quá tải lưới điện

Theo ông Lê Văn Tân - Phó Giám đốc Điện lực Tam Kỳ, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân khu vực kiệt 439 Trần Cao Vân (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ), đơn vị đã cử nhân viên địa bàn có mặt tại hiện trường sớm nhất. Sau đó, bản thân ông Tân cũng đến kiểm tra nắm tình hình.

"Trường hợp sự cố cháy đường dây điện tại khu vực này thuộc dây hạ thế sau công tơ là tài sản khách hàng do khách hàng quản lý được cấp điện từ Trạm biến áp Trường Xuân 4, xuất tuyến 472TKY. Hiện trạng đường dây hạ thế này đi chung với trụ cáp viễn thông, võng thấp, hành lang tuyến không đảm bảo. Nhằm vận hành an toàn đường dây hạ thế sau công tơ đặc biệt trước mùa mưa bão, chúng tôi đã đề nghị khách hàng củng cố đường dây sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn theo quy định. Điện lực sẽ hỗ trợ gởi thông báo an toàn cho nhân dân để củng cố lưới điện sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn" - ông Tân nói.

Điện lực Tam Kỳ phát quang hành lang tuyến điện tại khu vực nội thị. Ảnh: PHAN VINH

Cũng theo ông Tân, thời điểm trước mùa nắng nóng, nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn điện, Điện lực Tam Kỳ đã triển khai các giải pháp chống quá tải lưới điện. Trong đó, triển khai đóng điện các công trình xây dựng mới đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, sử dụng camera nhiệt kiểm tra nhiệt độ mối nối, bay flycam kiểm tra để xử lý sự số trên lưới điện. Thực hiện hoán chuyển nâng dung lượng 8MBA chống quá tải mùa khô. Ngoài ra, đơn vị này còn tuyên truyền cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Điện lực Tam Kỳ khắc phục sự cố điện trên địa bàn phường Trường Xuân. Ảnh: Điện lực Tam Kỳ

Hiện nay, đường dây sau công tơ là tài sản khách hàng đi chung với đường dây hạ thế điện lực. Một số đường dây vận hành lâu ngày bong tróc lớp cách điện gây sự cố và cháy lan sang lưới điện lực. Vì vậy, Điện lực Tam Kỳ đề nghị khách hàng của mình kiểm tra và củng cố đường dây sau công tơ để đảm bảo vận hành an toàn. Ngoài ra, dây cáp viễn thông đi chung cột với điện lực có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, cũng cần sự chung tay của các nhà mạng có giải pháp quản lý và thu hồi cáp không sử dụng.

[VIDEO] - Điện lực Tam Kỳ khuyến cáo một số vấn đề để đảm bảo an toàn điện:

"Hiện nay lưới điện trung hạ thế thuộc Điện lực Tam Kỳ quản lý vận hành đảm bảo an toàn theo quy định. Tuy nhiên trước mùa mưa bão, ngành điện lực đã làm việc với UBND TP.Tam Kỳ thống nhất kế hoạch phát quang hành lang tuyến lưới điện khu vực nội thị. Hiện đang triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30/8. Đối với khu vực vùng ven điện lực thường xuyên kiểm tra phát quang. Chúng tôi cần sự chung tay của người dân và các địa phương, đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn lưới điện cho người dân ở mọi thời điểm" - ông Tân cho biết thêm.