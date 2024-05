An ninh trật tự Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn do dọn cỏ, đốt rác (QNO) - Công an TP.Hội An vừa phát đi khuyến cáo cảnh báo hỏa hoạn do dọn cỏ, đốt rác trong thời tiết hanh khô mùa nắng nóng.

Công an TP.Hội An cảnh báo cần cẩn trọng khi đốt rác, đốt dọn cỏ phòng ngừa hỏa hoạn. Ảnh minh họa

Theo Công an TP.Hội An, vào chiều 29/4 vừa qua, tại khu vực trước chùa L.T. ở khối Hậu Xá (phường Thanh Hà, TP.Hội an), người dân phát quang bụi rậm, dọn dẹp cảnh quan tuyến đường sau đó đốt rác, cỏ gặp gió lớn gây cháy trên diện rộng.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 26/4, một người dân đốt cỏ trên phần đất trống Cụm công nghiệp Thanh Hà (TP.Hội An), nhưng không trông coi mà bỏ đi sau đó nên lửa bùng phát, nguy cơ cháy lan sang các cơ sở sản xuất mộc lân cận. Rất may, cơ quan chức năng đã kịp thời nắm thông tin, huy động lực lượng tại chỗ cùng với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ xảy ra, Công an TP.Hội An khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ gây cháy; tuyên truyền, nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy như phát quang cỏ dại xung quanh trụ sở, nhà ở, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có kiểm soát, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy.

Công an TP.Hội an đề nghị các khu dân cư, chủ hộ gia đình, chủ vườn chủ động thu dọn cỏ, lá khô, phát quang bụi rậm, vườn cây, đảm bảo khoảng cách an toàn với cây cây trồng và đường lưu thông để phòng cháy.

Khi dọn dẹp, đốt rác hoặc cỏ, cần tạo thành khu vực đốt có khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy với nơi làm việc, nhà ở, hành lang an toàn lưới điện. Cần chú ý trông coi, kiểm soát không để cháy lan, sẵn sàng phương án như chuẩn bị vòi nước, xô nước để ngăn chặn đám cháy bùng phát.

Khi đám cháy do đốt rác, đốt cỏ bùng phát lớn ngoài tầm kiểm soát, người dân cần báo ngay qua số điện thoại đường dây nóng 114 hoặc báo cho Công an TP.Hội An qua số điện thoại 02353.861.204 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.