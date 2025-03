Văn hóa - Văn nghệ Cha tôi, người ở lại tập 10: Việt với Huấn sẽ xảy ra chuyện gì Tập 10 của "Cha tôi, người ở lại" hứa hẹn sẽ tiếp tục khai thác những mâu thuẫn gia đình và hành trình trưởng thành của các nhân vật sau những biến cố từ tập 9.

Trailer Cha tôi, người ở lại tập 10

Trailer tập 10 của "Cha tôi, người ở lại" hé lộ những diễn biến đầy cảm xúc và kịch tính xoay quanh các nhân vật chính. Sau cú sốc lớn, An dường như đã thay đổi, quyết tâm học tập để vươn lên hàng ngũ học sinh giỏi, phần nào xuất phát từ sự tức giận với mẹ Thảo sau cuộc cãi vã không mấy tốt đẹp với bố Bình.

Trailer nhấn mạnh tố chất thông minh của An, khi cô nhanh chóng tiến bộ chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực, khiến bố Chính – người cha luôn tự hào – không khỏi “ngại ngùng” khi được khen. Tuy nhiên, hành trình trở thành “con ngoan trò giỏi” của An sớm gặp thử thách khi bản tính hơn thua trỗi dậy, và lần này, Thảo tiếp tục là người chịu tổn thương, kéo theo sự xuất hiện đầy bất ngờ của mẹ Thảo. An dường như “đen đủi” thay cả phần của Nguyên và Việt.

Trong khi đó, Việt cuối cùng cũng gặp được “người cần gặp”, nhưng danh tính và lý do của cuộc gặp gỡ này vẫn là một ẩn số, khiến khán giả tò mò chờ đợi câu trả lời trong tập phim. Trailer khéo léo gợi mở những mâu thuẫn và bước ngoặt, hứa hẹn một tập phim đầy drama và cảm xúc.

Dự đoán nội dung Cha tôi, người ở lại tập 10

Tập 10 của "Cha tôi, người ở lại" hứa hẹn sẽ tiếp tục khai thác những mâu thuẫn gia đình và hành trình trưởng thành của các nhân vật sau những biến cố từ tập 9. Dựa trên trailer, An có thể sẽ đối mặt với áp lực lớn sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa mẹ Thảo và bố Bình.

Quyết tâm học giỏi của An sẽ được thử thách khi cô phải cân bằng giữa việc thay đổi bản thân và bản tính hơn thua bộc phát, dẫn đến xung đột mới với Thảo, có thể liên quan đến một sự kiện ở trường hoặc một cuộc tranh cãi trực tiếp khiến mẹ Thảo can thiệp mạnh mẽ hơn. Bố Chính, với tính cách thương con, sẽ tiếp tục ủng hộ An, nhưng sự tự hào của ông có thể gây áp lực ngầm lên cô. Trong khi đó, Việt sẽ gặp một nhân vật quan trọng – rất có thể là bố ruột của mình, người xuất hiện bí ẩn ở quán cơm chay cuối tập 9.

Cuộc gặp này có thể hé lộ quá khứ của Việt và lý do ông ta quan sát quán, tạo bước ngoặt cảm xúc cho cậu. Về phía Nguyên, sau khi khẳng định ở lại với bố Bình và từ chối du học, cậu có thể sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải các mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt khi cả nhà vừa trải qua sự gián đoạn từ mẹ con bà Liên.

Tập phim dự kiến sẽ đan xen giữa những xung đột gia đình, trường học và những bí mật dần được hé lộ, đẩy cao kịch tính và cảm xúc.

Lịch chiếu Cha tôi, người ở lại tập 10

Tập 10 của bộ phim truyền hình đình đám Cha tôi, người ở lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Hai, ngày 10/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 10

Khán giả của bộ phim Cha tôi, người ở lại có thể đón xem tập 10 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.