Dai dẳng tranh chấp đường lâm sinh ở Bình Lâm (Hiệp Đức)

Công an Quảng Nam tập huấn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

THÀNH CÔNG - LÊ SANG | 08/06/2022 - 16:55

(QNO) - Sáng nay 8.6, Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ làm công tác thanh tra của các đơn vị thuộc công an tỉnh, công an các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh.