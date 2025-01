Chính trị Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thăm, chúc tết Công an Quảng Nam (QNO) - Chiều 17/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết tại Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thăm, chúc tết Công an tỉnh. Ảnh: PHAN VINH

Tại Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng gửi lời chúc đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và gia đình nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật công an toàn tỉnh đạt được trong năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh đạt được trong năm 2024. Ảnh: PHAN VINH

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị ngành công an tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt dịp trước, trong và sau tết cần tăng cường giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, kéo giảm tội phạm...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng quà tết Công an tỉnh. Ảnh: PHAN VINH

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh đối với công an toàn tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo người dân đón tết vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thăm, chúc tết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Ảnh: PHAN VINH

Thăm Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thời gian qua, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đơn vị triển khai rất kịp thời và hiệu quả Nghị định 168 của Chính phủ; quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe...

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đánh giá cao việc triển khai chuyển đổi số của Phòng Cảnh sát giao thông, giúp giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký xe được nhanh gọn hơn, mang lại sự hài lòng trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng quà tết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Ảnh: PHAN VINH

Nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát giao thông đóng vai trò quan trọng đối với các sự kiện lớn của tỉnh năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị trước mắt ngành cần đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân có một kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ yên vui.