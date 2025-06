Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng hợp nhất tỉnh

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam: Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, Tỉnh ủy tập trung đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2025, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến và tổng kết công tác kiểm tra của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về các mặt công tác 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đánh giá, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện tích cực.

Đặc biệt, Quảng Nam đã đẩy mạnh việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với bố trí cán bộ, nhân sự chủ chốt tại các đơn vị hành chính mới; phối hợp chặt chẽ với TP.Đà Nẵng trong việc xây dựng các đề án hợp nhất ở cấp tỉnh. Đến nay, các nội dung công việc đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 tới.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực. Cụ thể, GRDP tăng 6,5%, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 13.200 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.551 tỷ đồng, đạt 55,5% so với dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Các chỉ số an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... đều có chuyển biến rõ rệt.