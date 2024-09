Kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng: “Phải quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công” (QNO) - Chiều 5/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.C

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp, với sự tham dự của đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Một số tín hiệu phục hồi

Thông tin từ đại diện Sở KH-ĐT, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tiếp tục duy trì tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 8% so với tháng trước và tăng xấp xỉ 30% so với cùng thời điểm năm 2023. Tính chung 8 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp được tăng thêm. Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 8 tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 16,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 71,5%.

Sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tiếp tục duy trì tăng trưởng. Ảnh: T.C

Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 tăng nhẹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch theo hướng phát triển du lịch xanh, bền vững được đẩy mạnh trong tháng với việc tổ chức tour “Trải nghiệm du lịch xanh Quảng Nam” và các hội thảo về mô hình điểm du lịch xanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động du lịch trong tháng 8 diễn ra trầm lắng hơn tháng trước song thị trường khách quốc tế phục hồi ấn tượng.

Tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp nhìn chung được duy trì ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,36% so với tháng trước (trong đó khu vực thành thị giảm 0,37%; khu vực nông thôn giảm 0,36%). So với cùng kỳ năm trước CPI tăng 3,94% và tăng 4,77% so với bình quân cùng kỳ.

Trên lĩnh vực văn hóa, trong tháng 8 tập trung cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974 - 7/8/2024); kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024). Quảng Nam đã tổ chức Liên hoan Thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Quảng Nam - Hè 2024 và tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2024 tại 18 huyện, thị xã, thành phố.

Thị trường khách quốc tế bắt đầu phục hồi

Ngoài ra, từ ngày 2-4/8/2024, TP.Hội An tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20 năm 2024. Sự kiện diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần gắn kết giữa hai quốc gia.

Toàn tỉnh cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Đề án 06 trong năm 2024 để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia một cách xuyên suốt, hiệu quả.

"Tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn rất thấp"

Điểm lại nhiều kết quả tích cực của tình hình kinh tế - xã hội toàn tỉnh tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh dù có một số tín hiệu tốt, song kinh tế phục hồi còn chậm, nhiều doanh nghiệp còn khó khăn.

Mới đây, tỉnh đã tích cực đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn cho doanh nghiệp, tiêu biểu là các hoạt động giải quyết vụ việc liên quan đến Bách Đạt An. Thủ tục thu hút đầu tư còn rườm rà, các bước, quy trình đầu tư khó khăn cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá chậm, tỉ lệ rất thấp, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho hay sắp tới tỉnh sẽ gặp gỡ, đối thoại với từng ngành để gỡ khó, chấn chỉnh các tồn tại. Ảnh: T.C

“Con số giải ngân mới đạt 36% tính đến thời điểm hiện tại là rất thấp. Sắp tới tỉnh sẽ làm quyết liệt, cương quyết điều chuyển vốn nếu cứ chậm trễ. Kể cả ngân sách đã giao cho các sở ngành, địa phương nếu còn lơ là, không thực hiện cũng sẽ điều chuyển, không để cuối năm kết dư rồi trả lại” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, sắp đến lãnh đạo UBND tỉnh sẽ gặp gỡ, đối thoại với từng ngành, mà trước mắt là ngành giáo dục và tài nguyên - môi trường để tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những tồn tại. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với các sở, ngành, địa phương chậm trễ trong thực hiện các tiến độ nhiệm vụ đề ra.

Thời gian còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu tập trung đối thoại, lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, xử lý nghiêm minh các hành vi cản trở nhà đầu tư không đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng dẫn đầu tổ công tác của tỉnh kiểm tra thực địa tại dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa. Ảnh: T.CÔNG

“Các tổ công tác tích cực đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo, sở ngành vào cuộc cùng UBND tỉnh và các địa phương trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Các công trình không có khối lượng cương quyết điều chuyển vốn, kể cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, chú trọng phòng chống thiên tai bão lũ, nhất là có giải pháp ứng phó với cơn bão số 3 sắp đến. Một nhiệm vụ khác cũng phải quyết liệt là xây dựng kế hoạch, đôn đốc tiến độ để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, đô thị...” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo.