An ninh trật tự Công an Điện Bàn ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm kiểm soát, xử lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (QNO) - Sáng nay 15/8, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong, sau lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Công an Điện Bàn sẵn sàng ra quân thực hiện Tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: C.A

Theo đó, thời gian thực hiện Tháng cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15/8 đến ngày 14/9/2024.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Công Đức - Phó trưởng Công an thị xã đã triển khai các nội dung của kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Trong đó, quán triệt thực hiện theo phương châm “4 hơn” gồm lãnh đạo, chỉ huy quyết liệt hơn; huy động lực lượng, phương tiện nhiều hơn; hiệu quả xử lý vi phạm cao hơn; tai nạn giao thông giảm nhiều hơn.

Sau buổi lễ, Công an thị xã Điện Bàn đã triển khai lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động về mở đợt cao điểm trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Công an thị xã Điện Bàn triển khai lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động về thực hiện Tháng cao điểm. Ảnh: C.A

Cũng trong sáng nay 15/8, công an các xã, phường đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng và tuyên truyền lưu động về triển khai thực hiện Tháng cao điểm trên toàn địa bàn thị xã, đến từng khu dân cư, thôn, khối phố.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhằm tạo sức lan tỏa về nội dung, ý nghĩa triển khai thực hiện Tháng cao điểm trong cộng đồng; hoàn thành các chỉ tiêu công tác, kiềm chế và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.